Van der Poel pakt probleemloos derde wereldtitel veldrijden

Veldrijder Mathieu van der Poel is voor het twee jaar op rij wereldkampioen veldrijden geworden. De 25-jarige Nederlandse veelwinnaar pakte op het zware parcours in het Zwitserse Dübendorf onbedreigd zijn derde regenboogtrui in de cross.

Van der Poel voltooide de rit in 1 uur 8 minuten en 52 seconden. De Brit Thomas Pidcock werd 1 minuut en 20 seconden later tweede. De Belg Toon Aerts pakte de derde plaats. De overwinning in Dübendorf is voor Van der Poel zijn derde wereldtitel op de veldritfiets.

Lees ook: Het interview met de Nederlandse wereldkampioen veldrijden Alvarado

De Nederlander was voorafgaand aan de belangrijkste wedstrijd van het jaar in het veldrijden de torenhoge favoriet. Zo won hij naast de nationale en Europese titel liefst 23 van de 24 veldritten waarin hij startte. Alleen afgelopen december in het Belgische Ronse won ‘MVDP’ niet, naar eigen zeggen door een zware trainingsstage in aanloop naar die wedstrijd. Daarmee kwam er een einde aan 35 zeges op rij.

Slechts de Belgen Toon Aerts, die dit jaar wel het eindklassement van de wereldbeker won, en Eli Iserbyt, het 22-jarige talent, werden in Zwitserland gezien als een bedreiging voor de Nederlander. Dat gold in mindere mate voor drievoudig wereldkampioen Wout van Aert. De Belgische aartsrivaal van Van der Poel droomde van een stunt, maar is nog niet volledig de oude na zijn zware valpartij in de tijdrit van de Tour de France afgelopen juli.

In 2015 werd hij in het Tsjechische Tábor de jongste wereldkampioen veldrijden ooit en ook vorig jaar was hij ‘s werelds beste in het Deense Bogense. In de tussentijdse drie jaren won Van Aert het goud.