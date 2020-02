Heel PSV praat vanachter de hand

Na de gedevalueerde topper zocht ik het veld af naar Konstantinos Mitroglou. Als invaller was de Griekse spits een van de betere spelers bij PSV. Hij hield de bal tenminste vast en passeerde af en toe een Ajacied. Het mocht niet baten. Wéér verloor PSV punten, wéér liep het elftal doelloos rond en zat er geen lijn in het spel.

Mitroglou is gekocht om een half uurtje in te vallen. De slim spelende spits is in de herfst van zijn carrière beland en zo ziet hij er ook uit; het zware lijf sjokt over het veld, zijn voeten stampen als hij moet sprinten en zijn knieën gaan eerder omhoog dan naar voren.

De onbeholpen Mitroglou staat model voor het huidige PSV; hij blijft steken in goede bedoelingen. Of de venijnige Van Bommel voor de troepen staat of de veel te aardige Ernest Faber, dit elftal blijft zwalken. Bij gebrek aan kwaliteit, samenhang en een duidelijke speelstijl.

Mitroglou liep na het laatste fluitsignaal hoofdschuddend op een medespeler af om eens lekker te foeteren. Iedereen foetert bij PSV, dus waarom zou een ervaren Griekse spits niet mee mopperen?

Hij pakte eerst zijn forse zwarte baard beet, er verscheen een frons op zijn voorhoofd en hij liet toen zijn hand voor zijn mond glijden. Hij vormde met zijn vingers een mondkapje en begon een heel verhaal.

De spits speelde jaren bij Benfica en scoorde voor het Griekse elftal. Zijn gouden tijd ligt inmiddels achter hem, hij is geen factor van betekenis in het internationale voetbal. Maar zelfs de oude Mitroglou wenst niet dat zijn gemopper door wie dan ook wordt gehoord of gezien.

Achter de hand praten is gemeengoed geworden. Spelers doen het bij het nemen van een strafschop, als ze de scheidsrechter uitschelden of zelfs als ze op de reservebank ditjes en datjes met een collega bespreken.

Het vertoonde spel van PSV zat Mitroglou niet lekker. Althans, dat maakte ik op uit zijn oogopslag en de wild op en neer bewegende baard.

De afgelopen weken praatte heel PSV vanachter de hand. Over de kwaliteiten van technisch directeur John de Jong, over het aankoopbeleid, over het vertrek van Mark van Bommel die zelf ook een befaamd achter-de-hand-prater is.

Alleen achter gesloten deuren staan de monden onverhuld wagenwijd open.

Een crisis bij een voetbalclub bezweer je met het behalen van punten. Zoals een spits alleen maar krediet krijgt door doelpunten te maken.

Een week na zijn tumultueuze vertrek bij PSV scoorde Steven Bergwijn bij zijn debuut voor de Spurs. Het was een middelvinger vanuit Londen naar Eindhoven, verpakt in zijn gebaar na een doelpunt: de rechterhand met gespreide vingers voor zijn gelaat.

Twee ogen tuurden door tralies van vlees.

Terwijl Bergwijn victorie kraaide op een veld in Engeland, ving Mitroglou zijn uitgespuwde ellende over PSV op als zure kots in de hand voor zijn mond.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.