Gewonden bij aanval met mes in Londen, politie spreekt van terreurdaad

Bij een steekincident in Londen zijn zondagmiddag zeker twee mensen gewond geraakt. De Britse politie heeft de aanvaller doodgeschoten en spreekt van een „terreur gerelateerde actie”.

Het incident speelde in Streatham, een wijk in het zuiden van Londen. „Momenteel denken we dat meerdere mensen zijn neergestoken. De omstandigheden worden onderzocht”, schrijft de politie op Twitter.

Het is niet bekend hoe de slachtoffers er aan toe zijn. Hulpdiensten zijn ter plaatse, volgens de BBC is ook een politiehelikopter ingezet. Het gebied rond het incident is afgezet en bewoners moeten binnen blijven.

In november schoot de politie in Londen nog een man dood die met een nep bomvest aan twee mensen doodstak en nog eens drie verwondde. Dat incident werd ook omschreven als een terreurdaad.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020