NS weerspreekt claim Baudet over lastigvallende ‘Marokkanen in een trein’

Twee „dierbare vriendinnen” van Thierry Baudet werden vrijdag „door vier Marokkanen” lastiggevallen in een trein, zo klaagde de FVD-voorman vrijdag met een foto op zijn Instagram. Het Tweede Kamerlid riep „kinderlijk naïeve Nederlanders” daarna op te stemmen „voor verandering”. Op de post reageerden echter al snel mensen die zeiden dat ze erbij waren geweest en dat het incident heel anders was verlopen. Een woordvoerder van de NS bevestigde zondagmiddag dat de persoon op de foto die Baudet verspreidde een NS-medewerker is die in burgerkleding kaartcontroles uitvoerde.

Vrijdagavond op de sprinter van Weesp naar Amsterdam werkten drie NS-medewerkers van de afdeling veiligheid en service, die werden bijgestaan door een politie-agent, zegt de NS. Rond kwart voor negen vroegen ze de twee vrouwen om hun vervoersbewijs. De vrouwen geloofden niet dat de mannen bevoegd waren om hun kaartje te controleren. „Het werd een welles-nietes”, zei de woordvoerder, waarna de mannen zich geïdentificeerd hebben. Hierop lieten de vrouwen alsnog hun vervoersbewijs zien.

Baudet beschreef het incident op Twitter en op Instagram met een foto. Op basis van de foto „kan ik zeggen dat dit een NS-medewerker is”, zegt de woordvoerder. De FVD-voorman was zondag niet bereikbaar voor verdere toelichting op zijn berichten. Ook is hij na het plaatsen van zijn posts niet meer op de inhoud ingegaan.

Zie hieronder de foto en het verhaal van Thierry Baudet:

Tegen zwartrijders

De NS doet soms kaartcontroles zonder uniform, om te voorkomen dat de controleurs bij het instappen door zwartrijders worden opgemerkt. Zodra de deuren gesloten zijn wordt dan omgeroepen dat er in burger wordt gecontroleerd. Dat gebeurde ook vrijdag in de sprinter die onderweg was naar Amsterdam, zegt de NS.

Ook de politie corrigeerde het bericht van Baudet. De politicus schreef dat aangifte doen „natuurlijk volstrekt zinloos” is. „Aangifte doen heeft altijd zin”, schreef de politie in een reactie. Zelfs als er geen aanhouding op volgt, kan de politie met een aangifte misdrijven in kaart brengen en er op onveilige plekken voor kiezen extra politie in te zetten.