Miljardeninjectie Chinese centrale bank om beurs te stutten

De Chinese centrale bank, de People’s Bank of China, plant een enorme steunoperatie voor de Chinese financiële markten. De beurzen in Shanghai en Shenzen gaan maandag voor het eerst sinds de viering van het Chinese Nieuwjaar weer open. 23 januari was de laatste handelsdag waarop beleggers konden reageren op het nieuws rond het coronavirus.

De centrale bank zal omgerekend 174 miljard dollar (158 miljard euro) besteden aan het opkopen van door banken aangeboden onderpand, in de vorm van obligaties en waarschijnlijk ook aandelen. Zo hopen de autoriteiten de klap die de beurzen maandag kunnen krijgen te mitigeren.

Lees ook: Vrees voor mondiale recessie door coronavirus groeit

De beurs van Shanghai opent om 09.30 uur lokale tijd. Dat is half drie Nederlandse tijd, in de nacht van zondag op maandag. De kans op forse koersdalingen is zeer groot. De aandelenbeurs in Hongkong, die grotendeels wel open was, daalde met 5,7 procent in de periode dat er in Shanghai en Shenzen niet gehandeld kon worden. De aandelen van Chinese bedrijven die in Hongkong worden verhandeld gingen zelfs met 6,4 procent omlaag. Daar is het mogelijke effect van een forse koersdaling van vrijdagavond op Wall Street nog niet in meegerekend. De Amerikaanse S&P-500 index ging vrijdag met 2 procent naar beneden, net als het Down Jones-gemiddelde.

Verlies van economische groei

De Chinese economie krijgt het zwaar te verduren als gevolg van de maatregelen die worden genomen om het coronavirus in te dammen. De ramingen van analisten gaan uit van een verlies van 1 tot 2 procent economische groei in het eerste kwartaal van dit jaar. Maar als fabrieken langer gesloten blijven dan 9 februari zoals nu gepland staat, kan de schade in China, en ver daarbuiten, veel hoger oplopen. Het land speelt een cruciale rol in veel internationale productieketens, waardoor er tekorten kunnen ontstaan.

Een bekend voorbeeld van een onverwacht effect kwam na de aardbeving in het Japanse Kobe in 1995. Daarna bleek er een verrassend wereldwijd tekort aan computerschermen, die in grote meerderheid alleen in de Kobe-regio bleken te worden geproduceerd.

China weegt zwaar in de mondiale productie. Ten tijde van de Sars-epidemie van 2003 was de Chinese economie nog maar 4,3 procent van de wereldeconomie. Nu is dat 16,9 procent. De uitval van productie is niet het enige probleem. Ook het binnenlandse transport in China en internationaal transport kunnen lijden onder de maatregelen om besmetting in te dammen. Zo ook het reisverbod van en naar China dat door steeds meer landen wordt uitgevaardigd.

Zondag werd gezinspeeld op een verlaging van de rente in China. Dat de centrale bank in moest grijpen was te voorzien: de Chinese overheid heeft slechts beperkte ruimte om de economie te stimuleren. Dit jaar bedraagt, volgens het Internationaal Monetair Fonds, het begrotingstekort al 6 procent.

Helpen mondkapjes tegen verspreiding van het virus? Lees vragen en antwoorden over het Wuhan-coronavirus

Centrale bank vormt buffer

De miljarden die maandag in de financiële markt worden gepompt, komen in de vorm van zogenoemde ‘reverse repo’s’. Daarbij koopt de centrale bank effecten op tegen contant geld, om deze later weer aan de verkopers van de hand te doen. Het doel is om als grote koper tijdelijk een buffer te vormen, mochten verkoopgolven de beurzen overspoelen en de bodem uit de koersen dreigen te slaan.

De 174 miljard dollar die de Chinese centrale bank zal besteden, betreft overigens een bruto bedrag. Maandag lopen al veel soortgelijke, bestaande transacties met de centrale bank af, en die moeten sowieso worden ververst. In totaal, berekende persbureau Reuters, gaat het om ruim 20 miljard dollar aan ‘nieuw’ geld. Maar de Chinese autoriteiten stelden dat er morgen, vergeleken met een jaar geleden, bijna 130 miljard dollar meer geld door de centrale bank in de markt zal zijn gestoken.