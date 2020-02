Fans eisen #JusticeForJohnnyDepp na geluidstape met ex-vrouw

Tienduizenden fans van de Johnny Depp hebben dit weekend op sociale media hun steun betuigd aan de wereldberoemde acteur met de hashtag #JusticeForJohnnyDepp. Ze reageerden daarmee op de geluidsopnamen die zaterdag zijn uitgelekt waarop zijn ex-vrouw Amber Heard lijkt toe te geven dat zij hém sloeg. Tot nu toe heeft ze altijd beweerd dat zij degene was die door Depp mishandeld werd. De beschuldigingen van huiselijk geweld hebben de acteur onder andere zijn rol in de nieuwe Pirates of the Carribean gekost.

„Ik ben niet degene die potten en wat dan ook op mij gooit”, reageert een flink scheldende Depp in de opnamen nadat Heard zegt dat hij haar voor lief neemt. Later is te horen hoe Heard bekent dat ze hem sloeg. „Het spijt me dat ik je niet, uh, met de platte hand in het gezicht sloeg, maar ik sloeg je, ik stompte je niet”, zegt Heard. De tapes zijn gedeeld met de Britse krant The Daily Mail.

Het zou gaan om opnames van therapiesessies, bevestigen woordvoerders van zowel Depp (56) als Heard (33). Wel stelt de woordvoerder van de actrice dat Depp de tapes gelekt heeft en delen bewust heeft weggelaten om een misleidend beeld te schetsen. „Het feit dat een vrouw terugvecht of praat betekent niet dat ze niet het herhaaldelijk slachtoffer is geworden van huiselijk geweld”, schrijft haar advocaat in een statement aan USA Today.

Rondom het stel, dat in 2015 trouwde, gaan al lange tijd geruchten van gewelddadigheid. Ze leerden elkaar kennen in 2011 op de set van de film The Rum Diary. Het huwelijk hield achttien maanden stand. Eind 2018 schreef Heard in The Washington Post een opiniestuk over huiselijk geweld. Depp eiste daarop een schadevergoeding van 50 miljoen dollar (45 miljoen euro) vanwege smaad. Sindsdien beschuldigden de beide exen elkaar over en weer van huiselijk geweld. Beiden hebben foto’s met blauwe plekken gedeeld.

Delen van de geluidsopname gaan rond op Twitter:

Ook veel fans delen foto’s van de vele rollen die Depp speelde: