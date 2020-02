Djokovic wint Australian Open na slopende vijfsetter

Tennisser Novak Djokovic heeft zondag voor de achtste keer de Australian Open op zijn naam geschreven. De Servische recordhouder versloeg in de finale Dominic Thiem uit Oostenrijk na een slijtageslag in vijf sets met 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 en 6-4. Door zijn overwinning voert de 32-jarige Djokovic opnieuw de wereldranglijst aan.

Het was de elfde ontmoeting tussen beide heren. Van de tien voorgaande duels werden er zes gewonnen door Djokovic, maar gingen de laatste twee zeges naar Thiem. Die versloeg de Serviër afgelopen jaar zowel op de ATP Finals in Londen als in de halve finale van Roland Garros. Ook in Melbourne bood de Oostenrijker dapper weerstand, maar kraakte hij na precies vier uur tennissen alsnog.

Vorig jaar werd Djokovic de eerste tennisser die zeven keer de Australian Open won in het mannenenkelspel. Ook in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016 pakte hij de titel in Australië. In de editie van dit jaar versloeg Djokovic onder anderen Milos Raonic en Roger Federer, die donderdag in de halve finale in drie sets naar huis werd gestuurd door de Serviër.

Bij de kwalificatiewedstrijden van het toernooi ontstond vorige maand kritiek op de organisatie van de Australian Open. Door de combinatie van grote bosbranden en noodweer was de luchtkwaliteit in Melbourne erg slecht. Toch moesten meerdere tennissers de baan op, waarna zij klaagden over problemen met ademhalen. De Sloveense tennisster Dalila Jakupovic gaf zelfs op door de rook.