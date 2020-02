Ajax verslaat PSV (1-0) en gaat weer alleen aan kop in eredivisie

Ajax gaat na zondag weer alleen aan de leiding in de eredivisie. De Amsterdammers versloegen PSV in de Johan Cruijff ArenA met 1-0. Ajax heeft na 21 speelronden een voorsprong van drie punten op AZ, dat vrijdag met 4-0 won van RKC Waalwijk.

Quincy Promes maakte in de 35ste minuut het doelpunt. De aanvaller viel even daarna geblesseerd uit. Ajax raakte ook verdediger Joël Veltman en aanvaller Ryan Babel met blessures kwijt. De lijst met afwezigen bij Ajax is daarmee nog langer geworden.

Bij PSV, dat een machteloze indruk maakte, debuteerde de Zwitserse verdediger Ricardo Rodríguez na rust. De Eindhovenaren wonnen eind september in de competitie voor het laatst een wedstrijd buiten het eigen stadion. PSV blijft op de vijfde plaats staan, met nu veertien punten achterstand op Ajax en elf op AZ. (ANP)