Veldrijdster Alvarado pakt wereldtitel voor Worst en Brand

Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado is zaterdag voor het eerst in haar carrière wereldkampioen geworden. De 21-jarige Rotterdamse versloeg in het Zwitserse Dübendorf in een spannende wedstrijd haar twee landgenotes Annemarie Worst en Lucinda Brand. Het zilver was voor Worst. Voor Brand was er net als in 2018 brons.

De drie Nederlandse veldrijdsters lieten al in de eerste ronde zien dat ze verreweg de sterksten waren. Titelverdedigster en drievoudig wereldkampioene Sanne Cant moest het trio al in de eerste ronde laten gaan en was kansloos voor titelprolongatie.

Er ontstond al snel een spannende wedstrijd tussen de drie veldrijdsters die dit seizoen hebben gedomineerd. Alvarado plaatste aanvallen, net als Worst. Brand moest voorin afhaken aan het einde van de derde ronde door een afgebroken zadelpen. Maar de 30-jarige wielrenster keerde al snel terug bij het duo dat even leek te aarzelen. Pas in de laatste honderden meters moest Brand definitief afhaken. Worst, die dit seizoen Alvarado al vaker had geklopt in de sprint, capituleerde nu met de streep in zicht. (ANP)