Sofia Kenin, een typische Amerikaanse van Russische origine

Op haar zesde durfde ze het al uit te spreken. In een Amerikaans tv-programma tijdens een toernooi in Sunrise, Florida, vertelt Sofia Kenin in 2005 over haar ambities. Als de interviewer haar vraagt waarom ze tennisprof wil worden, zegt Kenin met een serieus gezicht, zorgvuldig formulerend: „Ik wil kampioen worden. En nummer één van de wereld.”

Ze tennist „drie uur per dag”, zegt ze in het programma. Haar favoriete speler is op dat moment de Amerikaan Andy Roddick, die over een vernietigende service beschikt. Als haar wordt gevraagd of zij een service van hem zou kunnen retourneren, zegt ze zonder twijfel dat ze dat kan. „Als ik een split [step] maak, vroeg mijn slag voorbereid en een korte achterzwaai maak.”

Het was altijd het plan, grand slams winnen, de wereldtop domineren. Zaterdag zette Sofia Kenin (21) een belangrijke stap. In de finale van de Australian Open versloeg ze de Spaanse Garbiñe Muguruza in een intens gevecht: 4-6, 6-2 en 6-2. „Mijn droom is officieel uitgekomen”, zei Kenin bij de prijsuitreiking.

Met 21 jaar en 79 dagen is ze de jongste winnaar in Melbourne sinds Maria Sjarapova in 2008, die destijds 20 was. Naast haar optreden in de finale maakte ook de zege van Kenin in de halve finale op de Australische thuisfavoriet en huidig nummer één Ashleigh Barty indruk. Ze won in twee sets en overleefde in beide twee setpoints.

Ook tegen Muguruza toont ze zich de straatvechter, met haar veerkracht op cruciale momenten. Ze werkt liefst tien van de twaalf breakpoints weg in haar servicegames. In de beslissende derde set staat ze bij 2-2 in games 0-40 op eigen service, waarna ze met enkele waanzinnige winners de game alsnog naar zich toetrekt. Dat vormt het kantelpunt – Muguruza wint geen game meer.

In haar eerste grandslamfinale speelt ze onbevangen en zonder enige schroom of zenuwen, waar de meer ervaren Muguruza (26) zichtbaar blokkeert onder de druk van de favorietenrol, met onder meer een dubbele fout op matchpoint. In fases overbluft Kenin de voormalig nummer één en tweevoudig grandslamwinnaar, die na een mindere periode op de weg terug is.

De houding van Kenin is typisch Amerikaans, ze laat tegenstanders ‘voelen’ dat ze er staat. Na gewonnen games loopt ze voor de wissel met grote, snelle passen naar haar bankje. En na veel punten klinkt fel en uitdagend het ‘come on’ en toont ze gebalde vuisten. Een bijzondere kwaliteit is dat ze na mindere punten de concentratie weet te hervinden en het volgende er direct weer staat.

Russische roots

Ze is geboren in Moskou, in 1998. Ouders Alexander and Lena Kenin komen uit de Sovjet-Unie en emigreerden in 1987 naar New York. Maar voor de geboorte van Sofia keerden ze korte tijd terug naar Moskou. Zij was nog een baby toen het gezin zich definitief in de Verenigde Staten vestigde, in Florida.

Ze begint op haar vijfde met tennis, onder begeleiding van haar vader, die zelf recreatief speelde. Hij ziet haar enorme potentie. De Amerikaanse topcoach Rick Macci, die eerder ook werkte met Sjarapova en de Williams-zussen, wordt betrokken.

Op jonge leeftijd krijgt Kenin al veel mee van hoe er in de top gewerkt wordt. In 2005 geeft Kim Clijsters haar bij het toernooi van Miami een rondleiding over het park. En ze traint al jong met topspelers, waaronder de Russische Anna Kournikova. Bij de junioren geldt ze als een van toptalenten, in 2015 wordt ze nummer twee van de wereld.

Razendsnel

Kenin speelt verfijnd en razendsnel vanaf de baseline, waarbij ze de power van tegenstanders slim in haar voordeel gebruikt. „De mug”, noemt Macci haar afgelopen week in The New York Times. Haar timing is beter dan hij ooit gezien heeft bij een speler die hij begeleidde. „Ze raakt nauwelijks uit balans en ze neemt de bal direct vanuit de stuit als een tovenaar.” Haar spel doet hem denken aan dat van Martina Hingis, de Zwitserse voormalig nummer één.

Maandag staat Kenin op de nieuwe wereldranglijst voor het eerst in de toptien: zevende (ze komt van de vijftiende plaats). Ze is de grote verrassing in een grillig vrouwenveld, waar de onderlinge verschillen in de top minimaal zijn. Iedereen kan bijna van iedereen winnen. De laatste dertien grand slams werden gewonnen door elf verschillende speelsters.

De vader van Kenin is nog altijd haar vaste coach. Hij staat zaterdag de speech van zijn dochter te filmen met zijn telefoon. Haar moeder zit thuis in de Verenigde Staten.