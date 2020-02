President Irak wijst nieuwe premier aan na politieke onrust

De Iraakse president Barham Salih heeft Mohammed Tawfiq Allawi als nieuwe premier van het land aangewezen. Dat meldt persbureau Reuters zaterdag op basis van de Iraakse staatstelevisie. De benoeming komt twee maanden na het aftreden van oud-premier Adel Abdul-Mahdi, die het veld moest ruimen na maandenlange demonstraties.

Politieke partijen hadden een opvolger voor Abdul-Mahdi naar voren mogen schuiven, maar slaagden hier vervolgens niet in. Daarop dreigde president Salih zelf iemand te kiezen. Het parlement moet nog met de benoeming akkoord, maar als dat gebeurt is het aan Allawi om een nieuwe regering te vormen.

Onrust

Toenmalig premier Abdul-Mahdi stapte in november op vanwege aanhoudende politieke onrust in het land. Honderdduizenden Irakezen gingen de straat op om te demonstreren tegen corruptie bij de overheid. Zij eisten hervormingen van het politieke stelsel. Bij de demonstraties kwamen naar schatting vijfhonderd burgers door ingrijpen van de veiligheidsdiensten om het leven. Vorige week vonden er in veel steden opnieuw sit-in-protesten plaats.

Allawi heeft demonstranten aangemoedigd om niet te stoppen met demonstreren tot hun eisen zijn ingewilligd. Of de demonstranten blij zijn met de aanstelling van Allawi, is volgens internationale media nog maar de vraag. Allawi was eerder minister onder oud-premier Nuri al-Maliki, die in 2014 onder druk opstapte. Allawi zou daarom gezien kunnen worden als onderdeel van de politieke elite in het land.