Pleegzoon (10) krijgt op school les over de oorlog en is erg gefascineerd. Hij volgt alle tv-uitzendingen over de bevrijding minutieus. Als hij mijn moeder (89) spreekt, heeft hij drie brandende vragen: „Hebt u bloembollen gegeten? Zat u in het verzet? Had u Joden verstopt?” Mijn moeder antwoordt op alles dat dit niet het geval was en dat ze nog een kind was. Hij kijkt teleurgesteld. Ze heeft wel een andere oorlogsherinnering: „In de trein op weg naar kostschool zijn we eens beschoten.” Pleegzoon veert verheugd op.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Insturen via Insturen via ik@nrc.nl

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 1 februari 2020