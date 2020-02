Onbekende scherpschutter

Even voorstellen: Cavichiana alpina. Ondanks de felle kleuren van zijn kop, rugschild en vleugels was deze Braziliaanse scherpschutter nog onbekend voor de wetenschap. Het diertje zat verscholen in Bromelia-planten in het zuidoosten van Brazilië, in berggebieden rond Rio de Janeiro. Scherpschutters zijn een familie van bladspringers, een groep insecten die in plantenstengels of- stammem boren en plantensap zuigen met hun scherpe monddelen. Entomologen beschreven de nieuwe soort afgelopen week in Zoologia. Drie van de verzamelde exemplaren gingen verloren in de brand september 2018 in het Museo Nacional.

De naam ‘scherpschutter’ ontstond in de negentiende eeuw in de zuidelijke Verenigde Staten. De schade die bladspringer Homalodisca vitripennis aan katoenplanten veroorzaakte deed denken aan kogelgaten.

Naam: ‘Blauwrode scherpschutter’ Wetenschappelijke naam: Cavichiana alpina Leefplek: Bergstreek in het zuidoosten van Brazilië rond Rio de Janeiro Uiterlijk: Rode ogen, driehoekige kop, bovenzijde rood en blauw Grootte: 7,5 tot 8,2 millimeter Opvallend: Nieuwe soort voor de wetenschap. Voedt zich met het sap van Bromeliaplanten.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 1 februari 2020