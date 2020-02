Misdaadschrijver Mary Higgins Clark (92) overleden

De Amerikaanse misdaadschrijver en bestsellerauteur Mary Higgins Clark is vrijdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar uitgever bekendgemaakt op Facebook. Higgins Clark was zeer productief. Ze schreef 56 boeken en verkocht meer dan honderd miljoen exemplaren. Haar laatste boek verscheen afgelopen november.

Higgins Clark schreef onder meer A stranger is watching , A cry in the night en Daddy’s little girl. Ze wilde dat haar lezers zich konden identificeren met de hoofdpersoon uit het boek. „Dit zou ik kunnen zijn. Dit zou mijn dochter kunnen zijn. Dit zou ons kunnen overkomen”, zei ze in een interview met The New York Times in 1997. Een aantal boeken, zoals A Stranger is watching en Lucky day werden verfilmd. Ook schreef ze aan vijf boeken met haar dochter Carol Higgins Clark.

Haar eerste boek werd in 1969 gepubliceerd en verkocht niet goed. Ze besloot daarom om voortaan te schrijven over wat haar interesseerde: misdaad. In 1975 kwam haar tweede boek uit, onder de titel Where are the Children?, en dit werd een groot succes. Inspiratie voor dit boek haalde ze uit een rechtszaak die speelde waarin een jonge vrouw ervan werd beschuldigd haar kinderen te hebben vermoord.

Higgins Clark wilde haar publiek aan het lezen houden, zei ze in 2013 in een interview met persbureau AP. „Je moet de bladzijde willen omslaan”, zei ze. „Het grootste compliment dat ik kan krijgen is als mensen zeggen: ‘Ik las je boek tot 04.00 uur in de ochtend en nu ben ik moe’. Dan zeg ik: ‘Dan krijg je waar voor je geld.’”