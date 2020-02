Eddy van Wessel wint voor derde keer Zilveren Camera

Bekijk de winnende fotoserie van Zilveren Camera-winnaar Eddy van Wessel

Oorlogsfotograaf Eddy van Wessel heeft de Zilveren Camera 2019 gewonnen. Hij ontving de prijs zaterdagavond voor de beste persfoto van het jaar voor zijn zwart-wit serie ‘Het laatste bolwerk’ over de oorlog tegen IS in Syrië.

In maart 2019 was Van Wessel bij de exodus uit het laatste bolwerk van Islamitische Staat, Baghouz, op de grens van Syrië en Irak. Hij fotografeerde de mensen die vluchtten voor het geweld en die later werden ondergebracht in onder meer het Syrische kamp Al-Hol. Het lot van de vele kinderen in dit kamp was maandenlang Nederlands en Europees nieuws.

Fotoserie: De winnende foto’s van de Zilveren Camera in ‘protestjaar’ 2019

Voor de serie kreeg Van Wessel de afgelopen week al de eerste prijs in de categorie ‘nieuws internationaal – serie’. De foto’s werden in april gepubliceerd in het Duitse tijdschrift Der Spiegel.

Derde keer

Het is de derde keer dat Van Wessel (54) de hoofdprijs van de Zilveren Camera won. In 2012 kreeg hij de prijs voor een reportage in de Syrische stad Aleppo. En in 2015 won hij met een zwart-wit serie over Iraaks-Koeridische strijders en Yezidische milities die in Irak strijden tegen IS. Van Wessel fotografeert al circa 25 jaar in conflictgebieden – van Irak en Syrië tot Tsjetsjenië en Bosnië.

Naast de hoofdprijs werden zaterdagavond in Museum Hilversum nog twee prijzen uitgereikt.

Storytelling

Klik en luister: Born Free - Mandela’s Generatie van Hoop, van Ilvy Njiokiktjien

Ilvy Njiokiktjien won de prijs voor ‘storytelling’ die is bestemd voor een multimediaal project dat zich „onderscheidt door de inzet van innovatieve technieken en beeldconcepten”.

Voor NRC maakte zij het onlineproject Born Free - Mandela’s Generatie van Hoop. In beeld en in audio toont zij de generatie Zuid-Afrikanen die na de afschaffing van de apartheid werd geboren.

Paul Peter Fotoprijs

De onderscheiding voor sociaal geëngageerde fotografie, de Paul Peters Fotoprijs, ging naar fotograaf Sabine van Wechem voor de serie ‘In de ban van Hilmano’. Voor Het Parool documenteerde ze het leven van de drugsverslaafde en voorheen dakloze dichter Hilmano en zijn eveneens verslaafde partner Iris.