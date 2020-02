Dit schrijven de Britse zaterdagkranten over de Brexit

Groot-Brittannië hoort bij het wakker worden niet meer bij de Europese Unie. De Britse kranten besteden deze zaterdagochtend uiteraard volop aandacht aan deze historische gebeurtenis, ook al zal er bij veel van hun lezers na al die jaren gesteggel ook wel sprake zijn van een zekere Brexit-moeheid.

Maar hoe dan ook gaat het Britse vertrek uit de EU met veel emoties gepaard. De oproep die Boris Johnson vrijdagavond deed in zijn toespraak tot het Britse volk om het land weer samen te brengen vindt ook veel weerklank in de zaterdagkranten. Een greep uit de voorpagina’s:

The Sun: Make leave, not war

De koppenmakers van boulevardkrant The Sun hebben zich uiteraard weer uitgeleefd en komen met ‘Make leave, not war’ met een variant op de bekende hippieslogan ‘Make love, not war’. In haar commentaar schrijft de krant dat het nu tijd is de verdeeldheid en rancune achter zich te laten en de termen Leavers en Remainers bij voorkeur niet meer te gebruiken.

Daily Telegraph: Johnson voert druk op EU op

Onder de kop „Johnson voert druk op EU op” schrijft The Daily Telegraph dat de Britse premier plannen heeft voor het instellen van volledige douane- en grenscontroles voor goederen uit de Europese Unie naar Groot-Brittannië. Zo wil de Britse regering Europa onder druk zetten in de gesprekken over de toekomstige handelsrelatie tussen de EU en Groot-Brittannië.

Guardian: Brok in keel of opgestoken middelvinger?

The Guardian heeft een grote Brexit-special en laat oo de voorpagina stercolumnist Jonathan Freedman de vraag stellen en beantwoorden hoe je als land gedag zegt tegen je buren. Is dat met een brok in je keel en een triest afscheidslied of met een proost en een opgestoken middelvinger? Het bleek vrijdagavond om 23 uur Britse tijd beiden te zijn, constateert Freedman.

Financial Times: Banden met EU eindelijk doorgesneden

The Financial Times houdt het naar goede gewoonte zakelijker en feitelijker. Onder de kop „Groot-Brittannië snijdt eindelijk banden met EU door” schrijft de krant over premier Johnson die heeft gezegd dat Brexit het Verenigd Koninkrijk de kans geeft zijn volledige potentiëel te gaan benutten en de Duitse bondskanselier Angela Merkel die het vertrek van de Britten diep betreurt.

Het eindelijk slaat meer op de lange en bittere politieke strijd die aan deze Brexit vooraf is gegaan, dan dat de zakenkrant blij is dat het Verenigd Koninkrijk nu uit de Europese Unie is.

Daily Mail vindt Wuhan-virus belangrijker

The Daily Mail vindt het nieuws over de eerste twee besmettingen met het Wuhan-virus in Groot-Brittannië belangrijker dan de Brexit getuige de voorpagina. Wel is er een speciale bijlage met als titel „Een nieuwe dageraad voor Groot-Brittannië”.

