Dit is de fotoserie die de Zilveren Camera 2019 heeft gewonnen

Oorlogsfotograaf Eddy van Wessel heeft de Zilveren Camera 2019 gewonnen. Hij ontving de grootste Nederlandse persfotografieprijs voor de serie die hij maakte in Baghouz, in maart 2019. De Syrische stad, op de grens van Syrië en Irak, was op dat moment het laatste bolwerk van IS en de exodus was begonnen. Van Wessel, die in opdracht werkte van Der Spiegel en Trouw, bracht een maand door in Baghouz en bezocht het vluchtelingenkamp Al-Hol. De jury van de Zilveren Camera (10.000 euro) bekroonde een „overweldigende serie met dystopische beelden van een uittocht door een woestijn, waarbij het onderscheid tussen slachtoffer en dader minder voor de hand liggend is dan een simpel goed en kwaad”.