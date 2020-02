Debutant Özyakup leidt Feyenoord naar een zege op FC Emmen

In de schaduw van Ajax en AZ komt Feyenoord langzaam maar zeker opzetten. De ploeg van trainer Dick Advocaat versloeg zaterdag ook FC Emmen (3-0) en nestelde zich daardoor wat steviger op de derde plaats van de eredivisie. Volgende week kan Feyenoord in Alkmaar wellicht de aansluiting vinden bij de top 2.

In oktober leek het seizoen van de Rotterdammers al verloren, maar onder leiding van Advocaat zijn ze bezig aan een indrukwekkende opmars. Met de 72-jarige Hagenaar langs de lijn is Feyenoord na tien competitieduels (acht gewonnen, twee gelijk) nog altijd ongeslagen. De landskampioen van 2017 werkte zich onder Advocaat vanaf de twaalfde plek omhoog naar de derde plaats.

Özyakup

De debuterende aanwinst Oguzhan Özyakup opende al na iets meer dan anderhalve minuut de score in De Kuip. Özyakup, die op huurbasis overgenomen werd van Besiktas, veroverde zelf de bal op het middenveld, waarna Feyenoord er via Luis Sinisterra, Nicolai Jørgensen en Jens Toornstra snel uit kwam. Toornstra legde de bal in het strafschopgebied breed op de meegelopen Özyakup, die de 1-0 binnen schoot en zo de snelst scorende debutant ooit van Feyenoord werd.

De Rotterdammers ontsnapten aan het begin van de tweede helft een paar keer aan de gelijkmaker. Keeper Justin Bijlow hield Kerim Frei twee keer van scoren af en plukte ook een vrije trap van Glenn Bijl uit de kruising. Na de 2-0 in de 64ste minuut van Nicolai Jørgensen, die de bal uit een vrije trap vanaf de linkerkant van Steven Berghuis bij de eerste paal intikte, was de wedstrijd beslist. In de slotfase kwam ook Sinisterra nog tot scoren, waarna de nieuwe Slowaakse spits Robert Bozenik als invaller debuteerde.

Eerder op de dag kwam het tussen Vitesse en ADO Den Haag in een tegenvallend duel tot gelijkspel. (ANP)