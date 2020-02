Inreisbeperking VS voor buitenlanders die in China zijn geweest

Buitenlanders die de afgelopen twee weken in China zijn geweest, mogen vanaf zondag tijdelijk de Verenigde Staten niet in. Het is een van de maatregelen om verspreiding van de nieuwe variant van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft minister van Volksgezondheid Alex Azar vrijdagavond bekendgemaakt. Op het gebied van volksgezondheid is de noodtoestand uitgeroepen in de VS.

De inreisbeperking geldt voor niet voor naaste familieleden van Amerikanen en mensen met een permanente verblijfsstatus. Amerikaanse burgers die de afgelopen twee weken in de Chinese provincie Hubei zijn geweest, waar het Wuhan-virus voor het eerst werd gedetecteerd, moeten bij terugkomst verplicht twee weken in quarantaine. Amerikanen die elders in China hebben gereisd, worden medisch onderzocht en gaan vervolgens maximaal veertien dagen in „gecontroleerde zelfquarantaine”.

De maatregelen gaan zondag om 17.00 uur lokale tijd van kracht. Vanaf dan worden ook commerciële vluchten vanuit China naar zeven Amerikaanse internationale vliegvelden opgeschorst. Het is onduidelijk hoe lang de maatregelen van kracht zullen blijven.

Vrijdag evacueerden de Verenigde Staten 195 Amerikaanse burgers uit Wuhan. Zij zitten allemaal in quarantaine. Tot nu toe zijn zeven besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld in de VS.

Vergelijkbare maatregelen Australië

Ook in Australië geldt vanaf zaterdag een tijdelijk inreisverbod voor buitenlanders die in China zijn geweest. Dat heeft premier Scott Morrison zaterdag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Australië had al een dergelijk verbod ingesteld voor de provincie Hubei. Australiërs die in China waren en terugkomen, moeten veertien dagen in quarantaine.

Australië heeft daarnaast het reisadvies voor China aangepast naar het hoogste niveau, waarmee alle reizen naar China worden afgeraden. „We werken met grote voorzichtigheid, zodat Australiërs zonder zorgen kunnen doorgaan met hun dagelijkse leven”, aldus premier Morrisson. In Australië zijn tot nu toe negen besmettingen met het Wuhan-virus waargenomen.