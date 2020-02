Coentunnel in 2019 gevaarlijkste stuk snelweg van Nederland

De noordelijke ingang van de Coentunnel (A10) was vorig jaar de gevaarlijkste kilometer snelweg van Nederland. Dat blijkt uit zaterdag gepubliceerde cijfers van de Stichting Incident Management Nederland, een samenwerkingsverband van alarmcentrales. Bij de ingang van de tunnel vonden in 2019 63 ongevallen plaats.

Volgens de Stichting Incident Management Nederland (SIMN), die de berging van personenauto’s regelt, gebeurden er in hetzelfde jaar op één kilometer snelweg nog niet eerder zoveel ongelukken.

Ook bij de noordelijke uitgang van de tunnel vonden vorig jaar veel ongevallen plaats. Op de A8 in de richting Zaandam ging het 48 keer mis, dat was een ruime verdubbeling van het aantal ongelukken in 2018.

De SIMN wijt de ongelukken bij de Coentunnel aan slijtage van het wegdek. Ook speelt mee dat automobilisten met slecht weer de bocht niet goed kunnen maken, en vervolgens in de vangrail belanden.

Ede

Op de tweede plek in het overzicht staat het wegvak op de A1 bij de afslag Ede. Daar gebeurden vorig jaar 57 ongelukken. Kijkend naar stukken weg met een lengte van vijf kilometer, was het de A16 nabij de Brienenoordbrug waar het vorig jaar met 119 ongevallen het vaakst misging.

In 2018 was de A4 bij Leiderdorp richting Den Haag het gevaarlijkste stuk snelweg. In dat jaar werden daar 52 incidenten geteld.