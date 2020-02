Amerikaanse Kenin wint op Australian Open eerste grandslamtitel

Sofia Kenin heeft zaterdag voor het eerst de Australian Open gewonnen. De 21-jarige Amerikaanse tennisster won in drie sets van de ongeplaatste Garbiñe Muguruza uit Spanje: 4-6, 6-2 en 6-2. Kenin, nummer vijftien op de wereldranglijst, stond in Melbourne voor het eerst in de finale van een grandslamtoernooi en is de jongste Australian Open-winnares in twaalf jaar.

Met de finale tussen Kenin en de 26-jarige Muguruza stond vast dat de Australian Open een nieuwe winnares zou krijgen. Muguruza, de mondiale nummer 32, speelde haar vierde finale in een grandslamtoernooi, maar deed dat niet eerder in Melbourne. Ze won in 2016 Roland Garros en zegevierde een jaar later op Wimbledon en speelde haar vierde finale in een grandslamtoernooi. In 2017 bereikte de Spaanse de eerste plaats op de wereldranglijst, maar ze wist haar topvorm niet vast te houden.

Kenin, die in de halve finale in twee sets won van de mondiale nummer één Ashleigh Barty, begon sterk aan de eerste set. Toch was het Muguruza die bij een stand van 1-1 als eerste wist te breken. De Spaanse leek de eerste set naar zich toe te trekken maar liet bij een voorsprong van 4-2 vier breakpoints onbenut, waarna de Amerikaanse de stand gelijk wist te trekken. De eerste set was na ruim vijftig minuten uiteindelijk na twee setpoints alsnog prooi voor Muguruza.

Jongste winnares sinds 2008

De tweede set was veel minder spannend. Muguruza, die in de achtste finale won van Kiki Bertens, had plots weinig in te brengen. Kenin trok de set in een half uur met 6-2 overtuigend naar zich toe. In de beslissende set herpakte Muguruza zich. De Spaanse leek bij een stand van 2-2 een gat te gaan slaan, maar ze liet drie breakpoints onbenut. Kenin wist vervolgens wel te breken, liep uit naar 5-2 en sleepte haar eerste grandslamtitel in de wacht.

Kenin is de jongste winnares van de Australian Open sinds de Russische Maria Sjarapova het toernooi in 2008 op 20-jarige leeftijd won. Tot dit jaar reikte Kenin niet verder dan de achtste finales op een grandslamtoernooi. Vorig jaar won ze haar eerste drie WTA-titels en werd ze door de internationale tennisfederatie verkozen tot de Most Improved Player of the Year, een prijs voor de tennisser die de meeste vooruitgang heeft geboekt.