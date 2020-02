Abbas dreigt banden met Israël en VS te verbreken om vredesplan

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft zaterdag gedreigd alle banden met Israël en de Verenigde Staten te verbreken. Dat deed hij tijdens een eendaagse top van de Arabische Liga, meldt persbureau Reuters. De Palestijnse leider reageerde op het vredesplan dat de Amerikaanse president Donald Trump eerder deze week presenteerde.

Volgens Abbas gaat het ook om afspraken op het gebied van veiligheid. Hij zegt dat Israël en de VS op de hoogte gesteld zijn.

De Palestijnse president maakte, evenals de Arabische Liga, al eerder bekend niets te zien in het plan, dat als oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse moet dienen. De top in Egypte, die bedoeld was om de tweestatenoplossing te bespreken, was op verzoek van de Palestijnen georganiseerd. Onder meer Saudi-Arabië, Egypte, Jordanië, Irak en Libanon zijn vertegenwoordigd in de Arabische Liga. Voorzitter Ahmed Abul Gheit wees het plan van de hand. Hij waarschuwde dat het voorstel geen stabiliteit en vrede in de regio zal brengen.

Lees ook: ‘Ze willen ons helemaal weghebben’

‘Geen contact met Trump’

Zaterdag zei Abbas dat Trump geprobeerd had om met hem in contact te komen, maar dat hij pogingen daartoe had geweigerd. Volgens Abbas heeft hij geen contact met de Amerikaanse president gehad, zodat Trump in de toekomst niet kan beweren dat de Palestijnen over het plan zijn geraadpleegd. Abbas dreigde in het verleden overigens al eerder om de banden op te schorten.

Het vredesplan, dat wel op steun kon rekenen van de Israëlische premier Netanyahu, is bedoeld als tweestatenoplossing maar is vooral gunstig voor Israël. Er wordt onder meer in voorgesteld om de Palestijnen een eigen staat te geven, met een hoofdstad in de buitenwijken van Oost-Jeruzalem. Israël heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen van Abbas.