Voortbestaan AT5 toch weer onzeker

De gemeente Amsterdam moet beter motiveren waarom ze in de strijd tussen AT5 en de nieuwe tv-zender C-Amsterdam voor de eerste heeft gekozen. Dat stelt het Commissariaat voor de Media (CvdM) donderdag in een brief aan de gemeenteraad. Aangezien de toezichthouder de uitzendconcessie moet verlenen, de vergunning voor het tijdvak 2019-2024, is hiermee het voortbestaan van AT5 toch weer onzeker geworden.

AT5, sinds 1992 de Amsterdamse stadszender, kreeg vorig jaar ineens concurrentie van C-Amsterdam, een nieuwe zender-in-oprichting die beloofde de „pluriformiteit en diversiteit in de stad” beter tot zijn recht te laten komen. Een speciale adviescommissie sprak in februari 2019 daarom haar enthousiaste voorkeur uit voor deze nieuwe zender. Maar wethouder Touria Meliani (GroenLinks, Media) vond het opheffen van AT5, ten gunste van een nieuwkomer, te ver gaan, dus drong ze aan op samenwerking. Toen dit op niets uitliep, kozen het college en de raad in juli alsnog voor AT5. De gemeente betaalt jaarlijks 3,7 miljoen euro aan omroep POA (waaronder AT5 valt), waarvan 2,8 miljoen voor AT5.

Het college zei in de motivatie dat POA bij nader inzien toch genoeg doet aan diversiteit; wellicht niet op AT5, maar wel op de open zenders van Salto, en op muziekzender FunX. Nieuwkomer C-Amsterdam werd door het college weggezet als te weinig ervaren om „een grote media-organisatie” te leiden. AT5, die inwoont bij regionale zender NH, had volgens de adviescommissie een bestuurlijke en financiële constructie die „te ingewikkeld en ondoorzichtig” zou zijn. Maar het college oordeelde dat de zender daar inmiddels voldoende aan heeft gesleuteld.

Het is ongebruikelijk dat het Commissariaat een gemeentebesluit over een lokale omroep niet overneemt. Dit doet het alleen als het de besluitvorming niet deugdelijk acht. Dat is nu het geval. De gemeenteraad heeft tot 9 maart om met een betere toelichting te komen.