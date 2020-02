Typisch Nederland

Jan Dirk van der Burg is Fotograaf des Vaderlands. Maandelijks maakt hij een beeldverslag van Nederland. Bekijk ook de vorige aflevering over Het rode loper-moment

Volgens de laatste schattingen wonen er zo’n vijftigduizend boeddhisten in Nederland. Maar dat staat in geen verhouding tot het aantal boeddhabeelden in Nederland. Die schatting loopt in de miljoenen. Vooral in bloemkool- en volkswijken zit er in elke straat wel ergens een Boeddha zen te zijn, vaak naast een voordeur, regenpijp of klikobak.

Het is dé versteende spirituele sterkhouder van de Nederlandse voortuin. In de jaren negentig was het vooral de laaf uit Efteling die dominant was als ongedwongen sfeermaker. Die heeft lelijk het onderspit moeten delven. Het is een verandering waarvan de oorsprong moeilijk te achterhalen is. Er zijn geruchten dat het RTL-programma Eigen Huis & Tuin verantwoordelijk is voor de popularisatie van de boeddha als decoratief interieurstuk. De vele Nederlanders die ooit naar Thailand op vakantie zijn geweest, zijn vast ook een factor. Een korte steekproef – uitgevoerd door de Fotograaf des Vaderlands zelf in Almere, Hardenberg, Zoetermeer en Den Helder – liet een unanieme waardering zien voor het beeldje. Niemand bleek per se boeddhist, maar nergens staat het beeldje toevallig. De drie steekwoorden die daarbij vielen waren ‘rust’, ‘gezellig’ en ‘mooi’. Maar het meest gehoorde argument was: het heeft ‘iets’. Een compact containerbegrip dat het polderboeddhisme volgens mij prima omvat.