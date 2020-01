‘Trainingsmissie Kunduz werd te positief afgeschilderd voor de Tweede Kamer’

De Nederlandse politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz werd bemoeilijkt door politieke toezeggingen die het kabinet had gedaan aan de Tweede Kamer. In rapportages aan de Kamer werd de voortgang van de missie bovendien rooskleuriger voorgesteld dan die in werkelijkheid was. Dat gebeurde uit angst dat het draagvlak averij zou oplopen, concludeert een onafhankelijke evaluatiedienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Betrokken ministers hebben de bevindingen van de zogenoemde post-missie beoordeling (PMB) donderdagavond aan de Tweede Kamer gestuurd.

De trainingsmissie tussen 2011 en 2013 was erop gericht politiemensen op te leiden en de rechtsstaat te versterken. Mede dankzij Nederland is dat gedeeltelijk gelukt, blijkt uit de evaluatie. Toch had de missie effectiever kunnen zijn als die beter had aangesloten op de behoeften in Afghanistan en de wensen van de bondgenoten van Nederland. Dat was niet altijd mogelijk omdat het kabinet toezeggingen had gedaan „om breed politiek draagvlak in de Tweede Kamer te verwerven”, aldus het verslag. Zo was de missie aan de korte kant en kwam niet iedere politievrouw of -man in aanmerking om door Nederland getraind te worden, tot ongenoegen van de autoriteiten aldaar.

Niet alleen de inhoud van de missie zelf liet te wensen over, ook de rapportages aan de Tweede Kamer waren volgens de PMB niet altijd in orde. De missieleiding wilde „een zo gunstig mogelijk beeld van de missie creëren in de media en de Tweede Kamer”. De rapportages waren „niet altijd transparant”, luidt de conclusie. Er werden te positieve cijfers gegeven over het aantal agenten dat bezig was met een opleiding of de opleiding had afgerond en onterecht certificaten verstrekt. Ook de verslaglegging over de versterking van de rechtsstaat was te weinig kritisch, vindt de dienst. Het kabinet heeft beloofd de werkwijze aan te passen.

‘Langetermijn ondergeschikt’

Bij het politieke besluit om naar Kunduz te gaan, speelde het langetermijnbelang voor Afghanistan als rechtsstaat volgens de PMB een ondergeschikte rol. Het belangrijkste was dat Nederland „op enigerlei wijze militair aanwezig [wenste] te zijn” in Afghanistan na het aflopen van de missie in Uruzgan.

Om de Tweede Kamer achter de politiemissie te krijgen werd een aantal toezeggingen gedaan die de missie bemoeilijkt hebben, oordeelt de evaluatiecommissie nu. De politiemensen die werden opgeleid, mochten alleen binnen Kunduz werken en alleen defensieve taken vervullen. Het ging uitsluitend om agenten van een van de vijf onderdelen van de Afghaanse politie, de AUP. Dit ondanks de wens van zowel de Afghaanse autoriteiten als de Koninklijke Marechaussee om ook opleidingen te verstrekken aan andere onderdelen.

Kabinetsreactie

De betrokken ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD), Ank Bijleveld (Defensie, CDA), Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) en Ferdinand Grapperhaus (Jusitie en Veiligheid, CDA) hebben per brief op de evaluatie gereageerd. De bewindslieden onderschrijven het leeuwendeel van de zes aanbevelingen die in het rapport worden gedaan. Zo zal er in de toekomst geprobeerd worden om „verantwoorde doch flexibele politieke kaders te scheppen die zo min mogelijk belemmering vormen voor de uitvoerbaarheid van de missie”, schrijven zij. Ook zeggen zij toe meer ruimte te maken om kritiek te uiten op de manier waarop missies verlopen, onder meer in de rapportages die aan de Kamer worden gestuurd. Wel wijzen ze erop dat het soms ook gewoon niet helemaal duidelijk is hoe de zaken ervoor staan.

Aan een van de aanbevelingen is volgens het kabinet al voldaan: er is sinds Kunduz meer aandacht vrouwen. Versterking van hun positie was een van de missiedoelen, maar een plan was er nog niet. Bovendien was „het overgrote deel van de Nederlandse uitgezondenden man”, zowel onder de militairen en politiemensen als burgerambtenaren. Zelfs het aantal vrouwelijke tolken was klein. Dit deed volgens de beoordeling afbreuk aan de „geloofwaardigheid van het Nederlandse pleidooi in Afghanistan voor de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen”, aldus de evaluatie.

Het kabinet heeft tijdens de Kunduzmissie meer voor vrouwen gedaan dan de werkzaamheden waar de evaluatiecommissie naar heeft gekeken, benadrukt het kabinet. Toch had er ook in het missieontwerp aandacht voor moeten zijn, erkennen ze. „Het onderwerp gender is tegenwoordig op structurele wijze verankerd bij uitzendingen van militair en politiepersoneel.”

Intussen is in Afghanistan een deel van de vooruitgang die onder meer met hulp van Nederland was geboekt alweer tenietgedaan, stelt zowel de evaluatiecommissie als het kabinet vast. De veiligheidssituatie in het gebied is verslechterd, onder meer doordat de strijd tegen de Taliban in het land weer is opgelaaid. Ook is er nog altijd veel corruptie en politiek wanbeleid in het land. De veiligheidssituatie zal volgens de ministers pas écht structureel verbeteren, als er een „inclusief intra-Afghaans vredesproces komt”.