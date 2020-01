Toezichthouders: Europese webshops discrimineren op nationaliteit

Veel webwinkels in Nederland en Europa discrimineren nog altijd op verblijfplaats en nationaliteit, ook al mag dat niet van EU-regels. Dat blijkt vrijdag uit een onderzoek van Europese toezichthouders en de Europese Commissie. Van de vijfhonderd onderzochte Europese webwinkels houdt twee derde zich niet aan de regelgeving van de EU. De namen van de onderzochte webwinkels zijn niet bekendgemaakt.

Webwinkels houden zich vaak niet aan de regels rond het zogenoemde geoblocking. In 2018 werd dat ingeperkt door de Commissie, waardoor online winkelen in webshops binnen de EU gemakkelijker moest worden. Consumenten moesten overal in de EU onder gelijke voorwaarden aankopen kunnen doen.

Lees ook: Online winkelen in Europa wordt eenvoudiger en goedkoper

Veel webshops houden zich dus niet aan die regels. De Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) zag geregeld dat consumenten met een Nederlandse factuuradres geen aankoop konden doen bij een webwinkel in een ander EU-land, ook al lieten ze de bestelling in dat land bezorgen. Een webwinkel hoeft niet overal in Europa te leveren maar mag gelijksoortige bestellingen niet weigeren.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat webwinkels consumenten onvoldoende informeren over het recht om een aankoop ongedaan te maken (herroepingsrecht) en hun recht op garantie. „Het is onaanvaardbaar dat Europese consumenten niet goed worden geïnformeerd over hun rechten met betrekking tot online leveringen in twee van de drie webwinkels. De EU-rechten, zoals het recht om goederen binnen veertien dagen te retourneren, vergroot het online vertrouwen van consumenten. Ze mogen niet in de kleine letters worden begraven”, aldus Didier Reynders, Eurocommissaris voor Justitie.