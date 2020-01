Thiem voor eerst naar finale Australian Open na winst op Zverev

Dominic Thiem heeft vrijdag de finale van de Australian open bereikt. De Oostenrijkse nummer vijf van de wereld won in Melbourne in vier sets van Alexander Zverev uit Duitsland: 3-6, 6-4, 7-6 (3) en 7-6 (4). In de finale speelt de 26-jarige Thiem tegen de Servische titelverdediger Novak Djokovic.

Thiem versloeg Zverev ook al tijdens de vorige twee ontmoetingen op een grandslamtoernooi, beide op Roland Garros. In Melbourne begon de Duitse nummer zeven op de wereldranglijst echter goed door Thiem direct te breken. Mede dankzij zijn goede service sleepte Zverev, voor het eerst bij de laatste vier van een grandslam, de eerste set binnen met 6-3. In de tweede set trok Thiem de stand weer gelijk door de service van de Zverev tweemaal te breken, 6-4.

De bijna anderhalf uur durende derde set, waarin Zverev terugkwam van een 3-1 achterstand, werd beslist in de tiebreak. Daarin toonde Thiem zijn overmacht door vier van de laatste vijf punten te winnen. Evenals in de kwartfinale tegen Rafael Nadal besliste Thiem de halve finale in vier sets. Hij sloeg opnieuw in de tiebreak.

Thiem staat voor de derde keer in een grandslamfinale, maar wacht nog op zijn eerste titel. In 2017 en 2018 verloor hij de eindstrijd van Roland Garros tegen Rafael Nadal. Titelverdediger Djokovic bereikte donderdag de halve finale door te winnen van Roger Federer in drie sets en kan zijn zeventiende grandslamtitel winnen. De finale bij de vrouwen gaat zaterdag tussen de Amerikaanse Sofia Kenin en Garbine Muguruza uit Spanje.