Takeaway en Just Eat mogen fusie nog niet definitief doorvoeren

Maaltijdbezorgers Takeaway en Just Eat mogen hun fusie voorlopig nog niet definitief doorvoeren. De Britse mededingingsautoriteit CMA werkt aan een onderzoek naar de fusie, en zo lang dat duurt moeten de concerns hun bedrijfsvoering nog deels gescheiden houden, meldt Takeaway vrijdag. Het fusieproces loopt daardoor enkele weken vertraging op.

De opgelegde beperkingen houden onder meer in dat Takeaway en Just Eat hun eigen merknamen, logo’s en websites moeten blijven gebruiken. Ook voorgenomen wijzigingen in het bestuur kunnen pas later plaatsvinden. Zo neemt financieel directeur van Just Eat Paul Harrison nog even geen zitting in het bestuur van het fusiebedrijf. Vorige week liet Takeaway al weten dat de CMA waarschijnlijk met beperkingen ging komen, nadat het orgaan zijn onderzoek had aangekondigd.

Het onderzoek van de CMA richt zich op de vraag of het Nederlandse Takeaway ook zónder de fusie met het Britse Just Eat van plan zou zijn geweest de stap naar het Verenigd Koninkrijk te zetten. In dat geval zou een fusie met Just Eat ervoor zorgen dat Britse consumenten minder keuze hebben. Takeaway zegt zelf dat van dergelijke plannen geen sprake was. Het bedrijf was tot 2016 al eens actief in het VK, maar trok zich toen terug wegens tegenvallende resultaten.

Overnamestrijd

Een woordvoerder van Takeaway verduidelijkt dat de samenvoeging van het bedrijf met Just Eat door de order uit het VK „volledig is bevroren”. Zodra de markttoezichthouder zijn onderzoek heeft afgerond, mag de fusie weer worden hervat. Takeaway verwacht dat dit hoogstens acht weken gaat duren.

Vanaf deze vrijdag heten de twee maaltijdbezorgers samen officieel Just Eat Takeaway.com. Hun fusie was de uitkomst van een maandenlange overnamestrijd. Ook de Zuid-Afrikaanse investeerder Prosus wilde Just Eat overnemen. Uiteindelijk kozen de aandeelhouders van de Britse firma voor Takeaway. Samen zijn de bedrijven goed voor circa 1,1 miljard euro aan omzet. Ze hebben bij elkaar zo’n 4.400 werknemers, bedienen 43 miljoen klanten en zijn actief in 26 landen.