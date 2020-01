‘Soms ben ik gewoon jaloers op jouw werk’

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Mignon: „Ik zeg altijd: er zijn twee manieren om je geld te verdienen in de kunst. Je hebt de credible manier – dat doet Rob. En je hebt de sell out manier – dat doe ik. Dat zeg ik nu heel banaal, hoor. Maar Rob kiest ervoor naast zijn kunst een baan te hebben. Hij maakt echt alleen maar wat-ie zelf wil, en kan heel lang in zijn atelier verschillende dingen proberen. Terwijl ik kunst en commercieel op één hoop heb gegooid.”

Rob: „Na de kunstacademie ben ik hier in Dordrecht in het museum gaan werken. Ik heb daar sinds vijftien jaar een parttime baan. Ik begon als depotmedewerker. Dat is nu beveiliger en kassamedewerker geworden. Een prima baan.”

Mignon: „Hij is cum laude afgestudeerd. Dat zegt-ie zelf nooit. Maar ik ben heel trots.”

‘Ik was ooit een

boef’

Rob: „Naast mijn museumbaan ben ik zelf kunstenaar. Ik maak schilderijen, tekeningen, muurschilderingen. Graffiti doe ik al vanaf mijn elfde. Ik was ooit een boef. Nu niet meer. Graffiti heeft me wel geholpen in mijn ontwikkeling als kunstenaar.”

Mignon: „Ik doe eigenlijk van alles. In principe werk ik als kunstenaar, maar ik heb ervoor gekozen er ook commerciële werkzaamheden naast te verrichten. Ik maak illustraties voor boekomslagen, bierlabels – het kan van alles zijn. Daarnaast werk ik als een soort kunstinfluencer. Het is een vies woord, maar het is nu eenmaal zo. Ik vlog op Instagram, alleen verdien ik niet direct iets met mijn posts. Musea gebruiken mij om een jonge doelgroep aan te spreken en die naar het museum te lokken. Ik werk altijd alleen maar met dingen die ik zelf tof vind. Ik heb nog nooit een product aangesmeerd of wat dan ook, voor het geld.”

Rob: „Ik vind het knap hoe je dat doet, hoe je je zelfstandig kunt onderhouden.”

Mignon: „Wil iemand een werk van mij kopen op een moment dat de serie nog niet af is, dan denk ik als het wat minder loopt: dat werk kan ik wel missen. Terwijl het voor mijn naam en kwaliteit beter zou zijn de serie te presenteren.”

Rob: „Het is selfmade.”

Mignon: „Ik zou wel eens wat meer rust willen hebben voordat iets de studio of het atelier verlaat, maar aan de andere kant...”

Rob: „…het verláát de studio.”

In het kort Mignon Nusteling (29) en Rob Vis (44) zijn allebei kunstenaar. Rob maakt abstracte hedendaagse kunst in de vorm van schilderijen, tekeningen en muurschilderingen, en werkt daarnaast als beveiliger en kassamedewerker in het Dordrechts Museum. Mignon schildert en illustreert, verkoopt kunstabonnementen in de vorm van kaarten, en doet commerciële opdrachten. Op Instagram heeft ze zo’n 12.000 volgers, ze vlogt over haar bezigheden en over bredere activistische thema’s zoals feminisme, ‘body positivity’ en dierenrechten. Mignon en Rob wonen in Dordrecht en verdienen samen zo’n anderhalf keer modaal.

Romantische kunstenaar

Mignon: „Ik vind dat kunst financieel toegankelijker zou moeten zijn, dus het is prima. Maar soms ben ik gewoon jaloers op jouw werk. Andersom misschien ook. Jij bent een romantische kunstenaar. Zo’n Vincent van Gogh die uren ergens verf zat te mengen – alles mislukt, en dan tóch niet. Als je een film gaat maken over een schilder, wil je Rob zien. Niet mij.”

Mignon: „De wekker gaat meestal om zeven uur, maar we blijven wel liggen tot half acht.”

Rob: „We beginnen lachend de dag, met grappen en grollen.”

Mignon: „Dan ga jij de hond uitlaten. We nemen ons altijd voor om zelf jus d’orange te persen, en dan kopen we het toch. Ik neem mijn ontbijt meestal mee naar mijn werk. Mijn atelier zit hier een paar deuren verderop. Als jij niet naar het museum gaat, dan ga jij ook naar jouw atelier.”

Rob: „Dat is op het industrieterrein, daar zit ik met een aantal mensen.”

Mignon: „Rond een uur of zes zijn we weer thuis. We koken vaak pas rond half negen. We gaan ’s avonds verder nooit uit. Ik heb wel eens een evenement en soms gaat Rob dan mee. En we hebben een discussiekaartspel, dat doen we wel eens.”

Vaak naar hotels

Rob: „Of we tekenen samen.”

Mignon: „We zetten bijvoorbeeld de wekker op twee minuten, en dan moet je van vel wisselen.”

Rob: „Een soort spelletje.”

Mignon: „We gaan wel achterlijk vaak naar hotels in Nederland. Misschien wel twee keer per maand.”

Rob: „En sinds ik jou heb leren kennen, ga ik weer naar musea. Ik was er een beetje klaar mee, associeerde het met werken. Ik geniet er nu onwijs van om door een museum te lopen. We gaan twee of drie keer per maand.”

Mignon: „We hebben hier geen wifi, alleen in mijn atelier. En we hebben ook geen tv.”

Rob: „We missen het echt totaal niet.”

Mignon: „Instagram is eigenlijk het enige wat ik online doe. Ik gebruik het alleen voor werk, ik consumeer weinig. Als ik het niet had gehad, dan had ik mijn mening denk ik als een dorpsgek over straat staan schreeuwen: eet geen vlees!”

Bourgondisch leven

Mignon: „Het grootste deel van wat ik verdien, gaat terug in mijn bedrijf. We hebben geen andere hobby’s dan hobby’s die ook ons werk zijn. Als ik een tekening maak, kan ik hem verkopen. Dan heb ik én mijn hobby uitgevoerd, én geld verdiend.”

Rob: „Aan materiaal voor mijn werk geef ik ook niet zoveel uit.”

Mignon: „Als ik mezelf meer zou uitbetalen, worden bepaalde dingen vanzelfsprekender. Als ik die keuze maak, zou ik hem heel bewust willen maken. Ik koop nu bijna geen nieuwe kleren, we gaan ook niet stappen.”

Rob: „Ik koop ook weinig. Als jij naar een kringloop- of vintage-winkel gaat, weet je precies wat je moet kopen.”

Mignon: „We komen zo prima uit. Kunst krijgen we vaak voor een vriendenprijsje, of we ruilen. Vooral het eten is duur.”

Rob: „Het bourgondische leven hebben we wel. Lekker eten en zo.”

Mignon: „Vreten en schilderen, dat is het gewoon.”