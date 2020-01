Russische tienerzussen die hun vader doodden geen moordverdachten meer

De Russische justitie heeft de moordaanklacht tegen drie tienerzussen die hun vader om het leven hebben gebracht, laten vallen. De aanklagers zijn ervan overtuigd dat de zussen uit zelfverdediging handelden. Dat heeft hun advocaat donderdag aan het Russische persbureau TASS verteld. De drie zouden jarenlang zijn geslagen en seksueel misbruikt.

De drie zussen Krestina, Angelina en Maria Chatsjatoerjan stonden terecht voor de dood van hun vader Michaïl (57). Ze bekenden eerder dat ze hem in 2018 in zijn slaap om het leven brachten. De drie waren toen 17, 18 en 19 jaar en staken hun vader met een jachtmes, sloegen hem met een hamer en bewerkten hem met pepperspray. Op de avond van de moord zouden ze nog met pepperspray zijn bespoten.

Het onderzoekscomité, dat het strafrechtelijk onderzoek in Rusland uitvoert, adviseerde justitie vorige maand de zussen te veroordelen voor moord. De aanklagers vonden echter dat in het advies onvoldoende rekening werd gehouden met de gevolgen van het „systematische geweld” van hun vader. Daarom gaf justitie de onderzoekers de opdracht om de daad te kwalificeren als zelfverdediging. Daarmee is strafrechtelijke vervolging voorbij, aldus hun advocaat.

De rechtszaak zorgde voor discussie in de Russische samenleving over de bestrijding van huiselijk geweld. Conservatieve Russen riepen op de vrouwen streng te straffen omdat ze het recht in eigen hand namen. Onder meer feministische groeperingen stelden dat Rusland ernstig tekortschoot in de bestrijding van huiselijk geweld en het beschermen van vrouwen. Eind vorig jaar werd een conceptwetsvoorstel ter preventie van huiselijk geweld openbaar gemaakt, het definitieve voorstel is nog niet ingediend. In tegenstelling tot veel andere landen bestaat dergelijke wetgeving nog niet in Rusland.