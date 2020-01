Opnieuw duizenden scholen gesloten vanwege onderwijsstaking

Voor de tweede dag op rij zijn duizenden scholen in het basis- en voortgezet onderwijs vrijdag gesloten gebleven vanwege de onderwijsstaking. Ook waren weer veel leraren en andere medewerkers in het onderwijs op de been om extra structurele investeringen en de aanpak van personeelstekorten te eisen.

Op de Parade in Den Bosch kwamen zo’n drieduizend mensen bijeen, meldt persbureau ANP. De Algemene Onderwijsbond (AOb) telde vijfhonderd demonstranten meer. Er werden ook acties georganiseerd bij de kantoren van de AOb in Utrecht, Rotterdam en Deventer. De deuren van ruim 4.200 scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs bleven volgens de AOb opnieuw gesloten. Dat is iets meer dan de helft van de scholen in Nederland.

De AOb kondigde vrijdag aan te blijven actievoeren voor investeringen. „Want al lijkt dit kabinet uitgeregeerd, niets meer te willen doen voor onderwijs, die ontkenning van de problemen zullen we ze steeds weer inwrijven”, schrijft de bond op zijn website. De AOb kondigde aan elke derde dinsdag van de maand „zichtbaar” en „vaak verrassend” in actie te komen. „Soms kloppen we aan bij de politiek, dan weer staan we op straat of is er een werkonderbreking.”

Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP Foto’s Robin van Lonkhuijsen/ANP

Meer geld

Donderdag, de eerste stakingsdag, vonden er op meerdere plekken in het land ook al manifestaties plaats. Medewerkers van het basis- en voortgezet onderwijs voerden actie in onder meer Groningen, Rotterdam, Amsterdam, Maastricht en Den Haag. Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) bezocht meerdere scholen om met leraren over de personeelstekorten te praten.

Slob zegde in november vorig jaar 460 miljoen euro toe om het lerarentekort aan te pakken. Die investering is volgens de vakbonden niet genoeg. Slob maakte de miljoenen vrij voor de huidige kabinetsperiode, terwijl de vakbonden willen dat er structureel geld vrijkomt. Op basis van de laatste ramingen zijn er in 2028 in het basisonderwijs 10.370 voltijdbanen aan leraren en directeuren tekort en in het voortgezet onderwijs 1.641.

