De series van week 5: Ragnarok, het einde van The Good Place en BoJack Horseman

Ragnarok

Fantasy en jongvolwassenen, het blijft een populaire combinatie. Ragnarok is een mysterieuze serie, gebaseerd op Noorse mythologie. Het plaatsje Edda wordt bedreigd door bizarre klimaatverschijnselen. We volgen een groepje jongeren die misschien bijzondere krachten hebben. Van Adam Price, bedenker van Borgen. Netflix, zes afleveringen.

Bancroft 2

Inspecteur Elizabeth Bancroft krijgt in het tweede seizoen van deze detective te maken met een dubbele moord. De zaak wordt persoonlijk als haar zoon in gevaar komt. NPO Start Plus, drie afleveringen.

Miss Americana

De Amerikaanse popster Taylor Swift wordt gevolgd terwijl ze besluit om zich politiek uit te spreken. Ze hoeft geen allemansvriend meer te zijn en zet zich in voor de Democraten. Verder vertelt ze in deze docu over een eetstoornis en zien we haar werken aan het album Lover. Goed ontvangen op filmfestival Sundance. Netflix, 85 minuten.

Afscheid: BoJack Horseman en The Good Place

Twee geliefde series nemen vrijdag afscheid. In een extra lange aflevering zien we hoe het afloopt met de hoofdpersonages uit de slimme sitcom The Good Place. Houden ze het eeuwige leven? Ook de animatieserie BoJack Horseman zwaait af. Zal het zelfhatende paard rust vinden? Netflix.

