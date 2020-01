Nog eens vijftig Turken krijgen asiel wegens arrestatie IND-medewerker

Nog eens vijftig Turkse asielzoekers hebben een verblijfsvergunning gekregen in Nederland, omdat gevoelige informatie over hen mogelijk bij de Turkse autoriteiten is beland. Die vrees ontstond nadat een vertrouwenspersoon van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vorig jaar in Turkije werd opgepakt. Vanwege de arrestatie hebben nu in totaal zestig Turken asiel gekregen, schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid, VVD) vrijdag aan de Tweede Kamer.

De vertrouwenspersoon, een Turkse advocaat, werd door de IND ingeschakeld om in Turkije extra informatie te verzamelen over bepaalde asielzoekers. De man werd volgens RTL Nieuws in de gaten gehouden door de autoriteiten en uiteindelijk opgepakt op verdenking van spionage. De kans bestaat dat Ankara daardoor de dossiers over de Turkse asielzoekers heeft bemachtigd. Vorige maand werd al duidelijk dat tien van hen uit voorzorg asiel hadden gekregen.

In de dossiers staat mogelijk belastende informatie over de Turkse vreemdelingen. In elk geval één, maar waarschijnlijk meerdere, asielzoekers in de groep van zestig waren naar Nederland gekomen omdat ze er in eigen land van werden verdacht Gülen-aanhangers te zijn. De Turkse regering ziet de in ballingschap levende geestelijke Fethullah Gülen als aanstichter van de couppoging in 2016. Veel van zijn volgers zijn in de cel beland.

Dossiers vernietigen

De tien Turken die al asiel hadden gekregen, waren in de drie maanden voor de arrestatie van de vertrouwenspersoon onderzocht. Met de man was afgesproken dat hij dossiers drie maanden na het einde van een onderzoek zou vernietigen. De IND had dus een reden om aan te nemen dat dit bij de tien asielzoekers in kwestie nog niet was gebeurd.

Dat de IND nu nog eens vijftig extra verblijfsvergunningen heeft uitgedeeld, heeft ermee te maken dat de dienst niet zeker kan weten dat de vertrouwenspersoon zich ook echt altijd aan de afspraken heeft gehouden over het vernietigen van de rapporten. Voor de zekerheid geeft de dienst daarom asiel aan alle personen over wie de opgepakte advocaat in 2018 en 2019 een dossier heeft aangelegd.

Van de zestig Turkse asielzoekers hadden sommigen al een verblijfsvergunning gekregen. In veel gevallen zijn hun gezinsleden ook naar Nederland gekomen. Nederland heeft volgens Broekers-Knol bij de Turkse overheid „aangedrongen op een eerlijke en spoedige rechtsgang” voor de gearresteerde vertrouwenspersoon.