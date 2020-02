Naaktlopers en scootmobielen: het dagelijks leven in ‘De Hoek’

In september 2019 is de metro gaan rijden naar wat de gemeente Rotterdam Beach noemt. De Hoekse Lijn brengt Rotterdammers sindsdien tot de haven van Hoek van Holland. Fotograaf Peter de Krom (1981), opgegroeid in ‘de Hoek’, keerde van 2010 tot 2015 terug naar zijn dorp en maakte een aantal fotoseries. De Kunsthal in Rotterdam presenteert deze beeldverhalen van 1 februari tot 24 mei op de tentoonstelling 'Hoek van Holland'. De scootmobielclub, de naaktlopers in het duin en de ten dode opgeschreven palmboom op het strand ademen de ‘doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg’ mentaliteit van een dorp dat op het punt staat te veranderen. Met een scherp observatievermogen brengt De Krom verhalen van bewoners en alledaagse taferelen voor zijn lens. In het doodgewone vindt hij zijn onderwerp; zonaanbidders op de parkeerplaats op een zomerdag of moeder en kind bij een draaimolen.