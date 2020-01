In Bangkok gaat niemand meer de straat op zonder mondkapje

Haar beste klanten zijn de Chinezen. Die kopen soms wel vijfhonderd pakjes mondkapjes in één keer, om mee naar huis te nemen na hun vakantie. Thuis in China zijn ze moeilijk te krijgen.

Wiphaporn Chottanarungrung runt een drogisterij in de Thaise hoofdstad Bangkok. Ze verkoopt pijnstillers, keelpastilles en traditionele geneesmiddelen – mondkapjes zijn het populairst. Bijna elke dag gaat er een grote doos à 600 stuks doorheen. Ze verdeelt nu net de inhoud van een nieuwe doos in setjes van tien. Tellen, elastiekje erom, op het stapeltje, volgende.

Of zo’n mondkapje ook echt bescherming biedt tegen het coronavirus, dat durft Chottanarungrung niet met zekerheid te zeggen. „De artsen zeggen dat het helpt.” Waar of niet, voor haar is het goed geld verdienen. „Het wordt alleen moeilijker ze geleverd te krijgen. Ik moet steeds met de leveranciers blijven bellen.”

Thailand is na China het land met de meeste besmettingen van het coronavirus. Vergeleken met de cijfers uit China zijn de aantallen in Thailand miniem. In China waren vrijdag 9.658 besmettingen vastgesteld – in Thailand zijn 19 patiënten besmet. Van hen zijn er zeven alweer ontslagen uit het ziekenhuis.

Foto Narong Snagnak / EPA

Thaise taxichauffeur positief getest

Vrijdag werd bekend dat ook in Thailand, net als in onder andere Duitsland, de VS en Zuid-Korea, een besmetting van mens op mens heeft plaatsgevonden. Een Thaise taxichauffeur werd positief getest, hoewel hij niet in China is geweest. Dus is het virus hier in Bangkok het verhaal van de dag. Om de paar honderd meter staan kraampjes met maskers en desinfecternede handzeep te koop. Op straat draagt bijna iedereen een mondkapje. Kleurige prints met dieren of auto’s voor kinderen, strak zwart of blauw voor zakenlui.

Gezien de 11 miljoen toeristen die jaarlijks uit China naar Thailand komen, ligt het voor de hand dat het land risico loopt. Alleen al in de eerste drie weken van januari kwamen vanuit Wuhan, het centrum van de uitbraak, meer dan 25.000 passagiers naar Thailand. Tot Wuhan vorige week het luchtverkeer afsloot.

Al die toeristen en het geld dat ze uitgeven, zijn precies de reden dat de Thaise regering terughoudend is met striktere maatregelen. Ze controleren op de luchthavens de lichaamstemperatuur van passagiers uit China. Dat is alles. De Thaise minister van Toerisme zei dat het slecht voor de relaties met China zou zijn reisbeperkingen op te leggen. Andere landen in Azië komen met steviger maatregelen. Onder andere Vietnam, Maleisië en de Filippijnen hebben hun regeling voor visa bij aankomst voor Chinezen tijdelijk stopgezet.

In Thailand kwam de afgelopen week veel kritiek los op de regering. Veel Thai vinden dat ze economische belangen niet vóór volksgezondheid moet laten gaan. Tawat Bunrit zegt dat ook. Hij verkoopt broeken in de kelder van een winkelcentrum. De stapels liggen meters hoog, klanten zijn er niet. De overheid zou meer aan risicobestrijding moeten doen, zegt hij. „Ze moeten ook de rest van het land monitoren, niet alleen de luchthavens.” Precies daar zijn ze vrijdag mee begonnen: in Phuket zijn hulpverleners en vrijwilligers langs gegaan bij hotels met Chinezen voor controles.

Foto Diego Azubel / EPA

Alarmerende berichten

Op sociale media gaan intussen allerlei alarmerende berichten rond over zijn buurt, vertelt Tawat Bunrit. „Het is niks ‘officieels’, maar ze noemen het risicovol omdat hier veel Chinese toeristen winkelen. Ze waarschuwen elkaar hier niet heen te gaan. Daarom is het zo rustig op straat.” Hij draagt een mondkapje, hij wil de risico’s op besmetting serieus nemen. „Maar je eigen gezondheid is minstens zo belangrijk. Je moet fit zijn, zodat je weerstand kunt bieden.”

Bunrit heeft gehoord dat in andere landen een anti-Chinees sentiment is ontstaan door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Onzin, vindt hij: „Andere nationaliteiten kunnen het virus even goed bij zich dragen.” In Singapore, Zuid-Korea en Maleisië gaan online petities rond die overheden oproepen Chinezen niet meer toe te laten. En in restaurants en hotels in Vietnam hangen briefjes dat ze geen Chinezen meer bedienen.

Ook Thai gedragen zich soms achterdochtig tegenover Chinezen, vertelt een jonge Thaise vrouw. Ze wil niet met haar naam in de krant, omdat ze op het vliegveld van Bangkok werkt – al is ze vandaag vrij en aan het winkelen met een vriendin. Ze ziet dat mensen om de rekening vragen zodra een groep Chinezen het restaurant binnen komt. „Of ze vragen of ze ver bij hen vandaan mogen zitten.”

Of de regering uiteindelijk meer maatregelen neemt of niet, de uitbraak van het coronavirus zal in Thailand voor de economie en de toerismesector grote gevolgen hebben. Het aantal Chinese toeristen is de afgelopen maand al met 40 procent gedaald. En dat gaat nog harder naar beneden, omdat de Chinese overheid inmiddels ook groepsreizen verboden heeft. De Thaise vrouw heeft gezien dat kleine touroperators in populaire plaatsen als Phuket en Chiang Mai al zijn dicht gegaan. En op de markt gaan de prijzen van spullen made in China stijgen: „De fabrieken zijn dicht en zullen dat ook nog wel even blijven.”

De gevolgen voor de volksgezondheid zullen uiteindelijk meevallen, denkt de Thaise vrouw. Ze draagt wel een mondkapje, maar dat deed ze ook al vóór het nieuws over het coronavirus. Met de Chinezen voelt ze eigenlijk vooral mee. „Ik heb sympathie voor hen. Echt, niemand wil dat virus krijgen.”