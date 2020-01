Minister Schouten: verplichte norm voor slachtsnelheid varkens

Er komt een wettelijke norm voor de snelheid waarmee varkens in Nederland worden geslacht. Nu nog mogen slachthuizen zelf bepalen hoe veel varkens er per uur tot vlees worden verwerkt. Dat heeft minister Schouten (Landbouw, CU) vrijdag gezegd in reactie op beelden uit een grote, moderne varkensslachterij in het Utrechtse IJsselstein.

Op de soms schokkende beelden, undercover gefilmd en in bezit van NRC, is te zien dat varkens met geweld uit vrachtwagens worden geduwd en tijdens het opdrijven naar de vergassingslift veelvuldig worden geslagen. Europese regels verbieden het slaan van dieren in slachthuizen. Dit slaan gebeurt niet alleen door medewerkers van de slachterij maar ook door toezichthoudende dierenartsen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA laat intern onderzoek doen naar de misstanden. „Varkens slaan mag niet. Zeker een dierenarts van de NVWA hoort dat niet te doen. Waar uit beelden blijkt dat dat wel gebeurt, is dat voor ons reden voor intern onderzoek”, laat een woordvoerder weten.

Voorop lopen in dierenwelzijn

De beelden zijn in de zomer van vorig jaar gemaakt door een medewerker van Ongehoord, een organisatie die ‘het geluid van dieren’ wil laten horen en de discussie wil aanwakkeren over ‘het bestaansrecht van de dierindustrie’. De groep heeft naar eigen zeggen bij het maken van geheime opnamen gezocht naar een slachterij die zelf zegt voorop te lopen in dierenwelzijn.

Westfort produceert regulier varkensvlees, maar ook duurzaam vlees met het keurmerk Beter Leven Een Ster van de Dierenbescherming, en biologisch vlees dat onder meer wordt verkocht aan EkoPlaza. Het bedrijf, dat claimt te beschikken over een „innovatieve” slachterij, is „geschrokken van de beelden” en neemt „de volledige verantwoordelijkheid” voor wat er is gebeurd. „Hardhandig opdrijven en slaan van varkens kan niet en mag niet.”

Het bedrijf zegt maatregelen te nemen: beelden van camera’s die er nu al hangen worden voortaan „structureel gemonitord” door twee eigen dierenartsen en is men „direct gestopt” met het gebruik van een ‘rammelaar’, een stok waarmee wordt geslagen, bij het lossen van de varkens.

Noodslachting

Op de beelden is tevens te zien dat kreupele varkens, die niet zelf naar de vergassingslift kunnen lopen, tijdens een zogenoemde noodslachting minutenlang lijden voordat ze sterven; te zien is een varken dat, zwaar bloedend, bijna drie minuten spartelt nadat het in het hoofd is geschoten. Ook zeggen NVWA-dierenartsen op de beelden dat de snelheid waarmee de dieren worden geslacht, te hoog is om elk dier individueel goed te kunnen beoordelen. „Dat is wel de bedoeling”, reageert een woordvoerder van de NVWA.

Minister Schouten laat weten dat misstanden in de hand worden gewerkt door een systeem „waarbij de kostprijs leidend is”, aldus haar woordvoerder. „Daarom wil ze een norm voor slachtsnelheid voorschrijven waarbij het toezicht goed kan worden uitgevoerd.”

De beelden tonen opnieuw aan dat er in de Nederlandse slachthuizen misstanden plaats vinden. Onlangs bleek ook uit rapporten van inspecteurs van de NVWA dat varkens regelmatig onvoldoende zijn verdoofd voordat ze worden gestoken en in een diep bad worden gedompeld.