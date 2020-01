Kamervoorzitter: kabinet schaadt informatiepositie Tweede Kamer

Het kabinet schaadt regelmatig op ernstige wijze de informatiepositie van de Tweede Kamer. Dat schrijft Kamervoorzitter Khadija Arib in een brief, in handen van NRC, aan premier Mark Rutte. Arib vindt het storend dat het kabinet media regelmatig eerder informeert over beleidsplannen dan Kamerleden.

De voorzitter noemt deze praktijk „uit staatsrechtelijk oogpunt zeer ongewenst, zo niet onaanvaardbaar”. Het verbaast haar „ten zeerste dat het verschijnsel zich herhaaldelijk blijft voordoen”. In de brief, die Arib eerder deze maand verstuurde, verzoekt ze de premier het onderwerp bij de wekelijkste ministerraad te bespreken. De Kamervoorzitter heeft Rutte in 2018 al eens gevraagd aandacht te besteden aan de volgens haar kwalijke praktijk.

Arib stoort zich verder aan het feit dat ministers en staatssecretarissen het informeren van Kamerleden steeds vaker laten samenvallen met een persconferentie. Die momenten worden vaak op voor Kamerleden ongunstige momenten gepland, zoals ‘s ochtends vroeg, ‘s avonds laat of in het weekend. Vooral storend vindt Arib dat Kamerleden die na zo’n persconferentie om een reactie wordt gevraagd, vaak nog geen kennis hebben kunnen nemen van de inhoud van de gepresenteerde stukken.