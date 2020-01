Kabinet: incest-slachtoffers moeten makkelijker achternaam kunnen wijzigen

Slachtoffers van incest moeten makkelijker hun achternaam kunnen wijzigen. Een onherroepelijke veroordeling en instemming van een onafhankelijke deskundige zijn in de toekomst geen voorwaarden meer voor een (kosteloze) naamswijziging. Dat besloot de ministerraad vrijdag, op voorstel van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD).

Momenteel moeten incest-slachtoffers die hun achternaam willen wijzigen een onherroepelijke veroordeling overleggen. In die gevallen is een naamswijziging ook kosteloos. Is een zaak echter nog onder de rechter, dan moet een onafhankelijke deskundige verklaren dat het slachtoffer lichamelijke of psychische last heeft van zijn of haar achternaam.

Die voorwaarden moeten eenvoudiger, zegt Dekker. Ook de eigen behandelaar van het slachtoffer mag in de toekomst verklaren over de ondervonden hinder. De naamswijziging wordt in die gevallen ook kosteloos. Ook slachtoffers van andere misdrijven in de familiekring kunnen straks makkelijker hun naam wijzigen. Dekker: „Een nieuwe achternaam kan nodig zijn om een breuk te maken met een pijnlijk verleden. Nu moeten zij daarvoor heel veel moeite doen, wat weer zorgt voor het openrijten van oude wonden en nieuw leed. Dat moet in de toekomst dus anders en gemakkelijker.”

Kamerleden van D66 en SP drongen al langer aan op versoepeling van de regels rond kosteloze naamswijzigingen na incest. Afgelopen september stuurde minister Dekker hierover een brief naar de Tweede Kamer. Een naamswijziging van een meerderjarige kost 835 euro en kan aangevraagd worden bij screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.