Inreisbeperkingen VS voor burgers uit nog zes landen

Het Witte Huis heeft vrijdag inreisbeperkingen opgelegd aan de burgers van zes nieuwe landen: Myanmar, Eritrea, Nigeria, Kirgizië, Soedan en Tanzania. De landen zouden hun veiligheidsstandaarden niet op orde hebben, melden internationale persbureaus. Het gaat niet om een algeheel inreisverbod zoals dat al geldt voor reizigers uit onder meer Iran, Libië, Syrië, Jemen, Noord-Korea en Venezuela.

De nieuwe inreisbeperkingen gelden voor immigranten die een visum aanvragen voor permanent verblijf in de VS. Het geldt niet voor toeristen of zakenmensen uit die landen. De minister van Binnenlandse Veiligheid, Chad Wolf, zei tegen persbureau Reuters dat het de zes landen niet lukt om tegemoet te komen aan de veiligheidsstandaarden die de VS eist. Zo zouden de landen niet genoeg informatie delen met de VS over terrorismeverdachten en criminelen, en zouden de paspoorten niet veilig genoeg zijn.

Verkiezingsbeloften

De zet van president Donald Trump past binnen zijn verkiezingsbeloften om immigratie verder in te perken. Toen Trump begin 2017 een inreisverbod invoerde voor zeven moslimlanden, Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen, zorgde dat voor veel ophef. De reisbeperkingen zouden neerkomen op een verkapt ‘moslimverbod’, aldus critici. Het Amerikaanse Hooggerechtshof bepaalde echter in de zomer van 2018 dat het verbod gehandhaafd mocht worden.

Mogelijk zal diezelfde discussie nu weer oplaaien, schrijven Amerikaanse media. Opvallend is dat Nigeria, het dichtstbevolkte land van Afrika, op de lijst staat. Ongeveer de helft van de inwoners is moslim. Dat geldt ook voor Eritrea. Het merendeel van de bevolking van het voormalige Sovjet-land Kirgizië is moslim en ook in Soedan is de bevolking overwegend islamitisch. Voor Myanmar geldt dat niet. Mensenrechtenorganisaties vrezen echter dat de Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar, die wel moslim zijn, nu niet meer welkom zijn in de VS.