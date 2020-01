ING voert negatieve rente in voor vermogende klanten

ING voert vanaf 1 april een negatieve rente in voor zakelijke klanten met een rekeningsaldo van meer dan 1 miljoen euro. Per 1 juli geldt het rentetarief van -0,5 procent ook voor particuliere klanten. Dat meldt de bank vrijdag. Het tarief wordt gerekend over het bedrag boven het miljoen euro.

ING is na ABN Amro de tweede grote bank die een negatief rentetarief invoert. De bank zegt genoodzaakt te zijn de wijzigingen door te voeren, „vanwege aanhoudende lage en negatieve rentes in de markt”. Klanten worden vanaf maart persoonlijk geïnformeerd, zegt ING. De spaarrente voor rekeningen met een saldo tot 100.000 euro blijft 0,01 procent.

Zo’n 6.400 klanten, zakelijk en particulier, hebben volgens ING een saldo van boven de 1 miljoen euro.