Filmregisseur Bong (‘Parasite’) rust in Rotterdam even uit van de Oscar-race

De Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon Ho is momenteel een veelgevraagd man. Zijn zwarte komedie Parasite is zes keer genomineerd voor de Oscars, onder meer voor beste regisseur, beste film en beste scenario. Toch wist IFFR de regisseur voor een bliksembezoek van twee dagen naar Rotterdam te halen.

De regisseur is naar Rotterdam gekomen voor de première van een zwart-witversie van zijn succesfilm Parasite; met bijna 200.000 bezoekers een van de meest succesvolle Aziatische films in Nederland ooit. In Parasite infiltreert een arm gezin op slinkse wijze als personeel bij een welvarende familie, maar ze blijken niet de enigen te zijn die zich op de rijkdom van de familie hebben gestort.

Lees hier de dubbelrecensie van ‘Parasite’: Messcherpe komedie of kunstmatige film zonder hart?

Bongs bezoek aan Rotterdam valt grotendeels op het conto te schrijven van IFFR-programmeur Gerwin Tamsma, die de toen beginnende regisseur in 2001 al naar Rotterdam haalde met zijn debuutfilm Barking Dogs Never Bite. Bij de première van de nieuwe versie van Parasite in het Oude Luxor wordt Bong nu onthaald als een popster. Hij krijgt een staande ovatie van het overwegend jonge publiek.

„Bedankt dat jullie me even uit het gekkenhuis van de Oscars hebben gehaald”, zei Bong eerder tijdens de masterclass die hij gaf op IFFR. Bij Oscarnominaties komt ook alle hectiek kijken van de Oscarcampagnes. „Ik begrijp van mensen die het kunnen weten dat de Oscarcampagnes elk jaar weer hectischer worden. De studio’s besteden er ook ieder jaar weer meer geld aan. Het is natuurlijk een prachtige ervaring om genomineerd te zijn, maar ook behoorlijk uitputtend. Het is een echte race.”

Bong is een filmfanaat met een diepe liefde voor de zwart-witfilms van de oude meesters als Alfred Hitchcock en Jean Renoir. Grappend: „Ik dacht: als ik nu een zwart-witversie van mijn eigen film maak, wordt dat misschien ook een klassieker. Dat is wellicht niet zo snugger van me. Als ik echt wil dat mijn films klassiekers worden, zou ik beter wat harder kunnen werken aan mijn scenario’s.”

De trailer van ‘Parasite’ (in kleur):



Zwart-wit is voor Bong omgeven met nostalgie. „Veel filmklassiekers heb ik in mijn jeugd voor het eerst gezien op televisie. Dat was in de jaren zeventig in Korea nog zwart-wit. Vertigo van Hitchcock zag ik voor het eerst in zwart-wit.”

De regisseur maakte eerder ook al een zwart-witversie van zijn film Mother (2009). Met digitale camera’s is het relatief eenvoudig en goedkoop om zo’n zwart-witversie te maken, al heeft Bong met zijn team wel elk beeld afzonderlijk moeten bewerken. „Je kunt de film niet zomaar even door een zwart-witfilter halen.” Tegelijk is hij de eerste om te erkennen dat hij met zijn werkwijze nooit helemaal de schoonheid kan benaderen van films die daadwerkelijk zijn gedraaid op 35mm zwart-witfilm. „Om daarbij in de buurt te komen blijft echt ongelooflijk moeilijk. De zwart-witversie van Parasite is natuurlijk vooral interessant voor echte filmfanaten. Maar zo iemand ben ik zelf ook.”

Lees ook een interview met Bong Joon Ho over ‘Parasite’: ‘Groeiende ongelijkheid kweekt explosieve rancune’

Na afloop van Parasite in zwart-wit in het Oude Luxor ontstaat een debat met het publiek over de vraag of het ontbreken van kleur de waarneming van de film verandert. Bong: „De angstaanjagende scènes in de film zijn nog iets angstaanjagender. In zwart-wit krijgt de kijker ook meer te zien van de nuances in het spel op de gezichten van de acteurs dan bij de kleurenversie.”

Sommige toeschouwers vonden de muziek in de film ineens nadrukkelijker aanwezig dan bij de versie in kleur. Bong opperde een mogelijke verklaring voor al die verschillen. „Het brein kan maar een beperkte hoeveelheid visuele informatie waarnemen op hetzelfde moment. Als de kleuren wegvallen ontstaat er ineens ruimte voor andere waarnemingen.”

De zwart-witversie van Parasite zal vanaf 13 februari in Nederlandse bioscopen te zien zijn. Ook de kleurenversie draait nog in vele bioscopen.