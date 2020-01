Het Verenigd Koninkrijk in beeld, op weg naar de uitgang

Schotland Aberdeen, Sint-Andrews, Peterhead, Boddam.

In 2016 stemde 62 procent van de Schotten tegen de Brexit. En toch moeten ze met de rest van het VK de Europese Unie verlaten. Het is een van de redenen dat de nationalistische SNP afgelopen december 45 procent van de stemmen won in Schotland. De SNP was helder in de campagne: ze wil een nieuw onafhankelijkheidsreferendum. Probleem is alleen dat de regering in Londen daar over gaat en die weigert pertinent om een nieuw referendum te houden. Zodoende zal 2020 in het teken staan van de (herhaalde) Schotse roep om zelfbeschikking.