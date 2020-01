Het is zo ver: het VK verlaat de Europese Unie

Premier Johnson trapt de dag van de Brexit af in Sunderland

Vrijdag is de dag dat het Verenigd Koninkrijk „eindelijk de EU verlaat", jubelde 10 Downing Street, het kantoor van premier Boris Johnson. Om middernacht in Brussel treden de Britten formeel uit. Praktisch verandert er nog niet zo veel, maar vooral symbolisch is het voor zowel kamp-Leave als de Remainers een belangrijke dag.

Johnson zelf trapt de dag af in het noordelijke Sunderland, naar eigen zeggen omdat dat de eerste stad was waarvan duidelijk werd dat ze in meerderheid vóór de Brexit hadden gestemd. Hij spreekt daar ook zijn nieuwe, grotere electoraat toe. Bij de meest recente landelijke verkiezingen liep zijn conservatieve partij er danig in op Labour, dat ruim 13 procent van zijn kiezers inleverde.