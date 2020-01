Hersenletsel 64 Amerikaanse militairen door Iraanse aanval

Bij de Iraanse aanval op een Amerikaanse legerbasis in Irak eerder deze maand hebben 64 militairen hersenletsel opgelopen. Dat meldt persbureau Reuters vrijdag. Net na de aanval op de Ain al-Assad-basis, die gold als een vergelding voor de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani, zei president Donald Trump dat er geen gewonden waren.

Eerder deze week werd bekendgemaakt dat vijftig militairen gewond waren geraakt. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper is het niet gek dat het aantal op is gelopen. Volgens hem komen hersenbeschadigingen pas na verloop van tijd aan het licht. President Trump zei vorige week nog over de zaak dat hij had gehoord „dat een aantal militairen hoofdpijn had en nog wat dingen”. 39 van de 64 militairen zijn inmiddels weer aan het werk. Volgens Reuters hebben sinds het jaar 2000 meer dan vierhonderdduizend Amerikaanse legermedewerkers hersenschade opgelopen.

Door de dood van generaal Qassem Soleimani, die op 3 januari bij een Amerikaanse aanval werd geliquideerd, zijn de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten opgelopen. De Amerikaanse overheid heeft na de aanval op de legerbasis Irak toestemming gevraagd om raketafweersystemen te plaatsen rond de verschillende bases in het land, zei Defensie-minister Esper eerder deze week.