Eindelijk aandacht

Van de NVJ, de journalistenvakbond, hoor je de laatste jaren steeds minder, maar vorige week haalden ze dan toch weer eens ouderwets het nieuws. Niet met hun niet-aflatende strijd tegen belachelijke freelancetarieven, maar met een ‘ferm geluid’ richting de Rijksvoorlichtingsdienst, die het had bestaan om de journalisten van RTL Boulevard, een journalistiek programma dat ons dagelijks bijkeuvelt over het grote niets, dit jaar niet uit te nodigen voor de jaarlijkse fotosessie van het Koninklijke Huis in de sneeuw in Lech.

Verschrikkelijk!

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst heeft het programma zich niet gehouden aan de ‘mediacode’ die stelt dat leden van het Koninklijk Huis „niet met camera’s worden gevolgd op momenten dat zij niet op grond van hun officiële functies naar buiten treden”. Boulevard toonde onlangs een Instagram-foto waarop leden van het Koninklijk Huis herkenbaar waren die in een schouwburg keken naar een kerstmusical waaraan ook prinses Amalia deelnam.

Bij het journalistieke forum van Shownieuws sprak royaltyverslaggever Marc van der Linden er schande van.

„Zij brengen het naar buiten en wij laten het ook zien. En dan komt er een sanctie voor het programma, dat voor de rest nog nooit iets fout heeft gedaan […] Er is één iemand die ons nu laat voelen wie de baas is, en dat is de koning!”

Zelden zulke hoge golven bij een storm in een glas water gezien.

Diep medelijden met alle partijen. Met de journalisten van RTL Boulevard die altijd braaf verslag deden als de koning en koningin weer ergens een pannekoek stonden te bakken en die „nog nooit iets fout hebben gedaan”.

Wat nu?

Een vrijwel identiek beeld opvragen bij een van de vele concullega’s die het wel nieuwswaardig vinden om naar Oostenrijk te reizen voor die schertsvertoning in de sneeuw.

Met de koning, die van deze onzin wel een punt maakt, maar zwijgt als andere journalisten aantonen hoe zijn familie de erfbelasting ontduikt. Ziedaar zijn prioriteiten: een, misschien minder flatteuze, foto van wat familieleden is veel erger!

Maar het meeste medelijden gaat toch naar de NVJ.

Natuurlijk deugt die mediacode niet, maar algemeen secretaris Thomas Bruning verwordt zo wel tot de Kniertje van medialand. Nooit luistert er iemand als hij weer eens tegen de wind in staat te roepen dat de boten om moeten keren, omdat er zwaar weer op komst is en dat de vis straks duur wordt betaald. Bij deze enorme misstand krijgt hij opeens wel de aandacht waar hij zo vaak naar snakt. De winst is dat ze bij RTL Boulevard inmiddels ‘leve de vakbond’ in plaats van ‘leve de koning’ roepen, aan de tarieven van freelancers is verder weinig te doen.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.