‘Dodelijk slachtoffer schietpartij Amsterdam viel tijdens opname videoclip’

Een 26-jarige man die eerder deze week omkwam bij een schietpartij in Amsterdam, is wellicht per ongeluk geraakt tijdens de opnames van een videoclip. Dat blijkt uit het onderzoek naar het incident en verklaringen van de hoofdverdachte, heeft het Openbaar Ministerie vrijdag laten weten. De 21-jarige hoofdverdachte blijft nog zeker twee weken in de cel, op verdenking van doodslag en verboden wapenbezit.

De schietpartij speelde zich in de nacht van maandag op dinsdag af in een flat in Amsterdam-Zuidoost. Agenten kwamen tegen twee uur ‘s nachts af op een melding dat er was geschoten in een studentenwoning. Ze troffen er het 26-jarige slachtoffer, dat ondanks reanimatie overleed.

Dinsdag meldden drie verdachten, die ten tijde van het incident in de flat waren, zich bij de politie. Uit verhoren bleek vervolgens dat het viertal in het appartement bezig was met de opnames van een muziekvideo. De 21-jarige hoofdverdachte vertelde volgens het OM tegen de rechercheurs dat een vuurwapen dat in de clip werd gebruikt, „ongewild” afging. Het slachtoffer, volgens de verdachte een „goede vriend”, werd in zijn rug getroffen.

De twee anderen die zichzelf bij de politie aangaven, een man van 23 en meisje van zestien, zijn donderdag voorlopig vrijgelaten. Hun „betrokkenheid lijkt gering”, aldus justitie. Ze blijven nog wel verdachten.