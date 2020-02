Dit zijn de indrukwekkendste foto’s van deze week

Door luchtaanvallen – uitgevoerd door Russische gevechtstoestellen – zijn in Ariha, in de Syrische provincie Idlib, zeker tien burgers omgekomen. Een ziekenhuis en bakkerij werden geraakt. Onder de doden waren volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten vijf vrouwen. Idlib is de laatste regio in Syrië die in handen is van rebellen en waar door Rusland gesteunde regeringstroepen proberen deze te verjagen.

Foto Omar Haj Kadour/AFP