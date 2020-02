Dit moet je weten over ‘voltooid leven’

In een klap staat voltooid leven weer op de politieke agenda. En daarmee staat er ook een potentieel politiek bommetje op de agenda. ‘Voltooid leven’ is een onderwerp waar de coalitie al tijdens de verkiezingen over verdeeld was en waar de formatie op vast dreigde te lopen. En de komende tijd blijft het een rol spelen, in het jaar voor de verkiezingen waarin de profileringsdrang van politieke partijen groot is.

Het onderwerp voltooid leven is niet nieuw in de politiek. In deze Haagse Zaken hoor je wanneer het gesprek erover begon, en hoe. Je hoort van Petra de Koning en Pim van den Dool wat ‘Voltooid leven’ betekent én waarom het zo gevoelig ligt in de coalitie.

