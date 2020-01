Dertienjarige verdacht van steekpartij in Ridderkerk

Een dertienjarige jongen uit Rotterdam in vrijdagmiddag gearresteerd op verdenking van het neersteken van een zestienjarige jongen, eerder op de dag in Ridderkerk. Dat meldt de politie vrijdag. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht met een traumahelikopter. Volgens de politie heeft hij zwaar letsel en vecht hij voor zijn leven.

De steekpartij vond plaats rond half drie ‘s middags. De toedracht is nog niet bekend. De politie doet daar nog onderzoek naar en spreekt met getuigen. Beide jongens gaan in ieder geval naar dezelfde school, maar de steekpartij vond daar niet plaats. De school heeft alle leerlingen naar binnen gehaald en opgevangen. Ook slachtofferhulp is ingeschakeld.

De politie maakt zich zorgen om het toegenomen aantal jongeren met een wapen op zak. Ook ziet de politie een toename van het aantal ernstige steekincidenten onder soms zeer jonge jongeren. Exacte cijfers zijn er niet, maar het aantal zaken rond illegaal wapenbezit bij bureau Halt steeg van 269 in 2016 tot 395 vorig jaar.

Na een reeks steekincidenten waarbij jongeren betrokken waren, riepen burgemeesters onlangs op tot een landelijk messenverbod. Een algeheel messenverbod is echter moeilijk te handhaven, zeggen experts. Ook volgens minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) is het geen oplossing. Sommige messen zijn al verboden zoals stiletto’s, vlindermessen en valmessen. Ook is het in sommige overlastgebieden al verboden om een mes te dragen.