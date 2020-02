Hoewel het in delen van Australië weer ging regenen - het tennistoernooi in Melbourne moest zelfs wegens de buien worden stilgelegd – kampen grote delen van het land nog steeds met de gevolgen van de extreme droogte. Stofstormen zoals deze, waaien over het land, met name in de deelstaat New South Wales, en kunnen de branden nog verder aanwakkeren.

Foto Marcia Macmillan / AFP